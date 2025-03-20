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    《高雄》智慧農場擴增 產值力拚破7億

    旗山農民陳德冠導入電動自走式噴藥車，只需要手持遙控器，田邊操作十五分鐘，即可完成噴藥。（記者陳文嬋攝）

    旗山農民陳德冠導入電動自走式噴藥車，只需要手持遙控器，田邊操作十五分鐘，即可完成噴藥。（記者陳文嬋攝）

    2025/03/20 05:30

    〔記者陳文嬋、蘇福男／高雄報導〕高雄市推動智慧農業四年來打造一○九家智慧農場，帶動經濟產值六．二四億元，今年將擴大規模達一四○場共一一○○公頃，力拚產值突破七億元。

    農業局邀集產官學公私協力組成智慧農業服務平台，並媒合農民與智能廠商合作，導入智慧感控系統、智慧環控系統、智慧生產機具及智慧服務，媒合率超過七成。

    農業局表示，逾八成農友對於環境智慧感測及控制有興趣，首選荔枝驅蟲燈、自動割草車、智慧化選別機等，兼具省工、省時、省力。

    旗山區農民陳德冠導入電動自走式噴藥車，他說，過去使用背負式噴藥機，揹著十公斤機具與二十公斤藥桶，半小時才能噴完一分地小番茄田，如今靠遙控器，田邊操作十五分鐘即可完成噴藥。

    農民李室蒝種植小黃瓜需要每天澆水，過去只能依靠人力，導入智慧灌溉系統後，可從遠端精準給水、施肥，大幅降低成本，提升品質及產量。

    農業局長姚志旺表示，高市府研發農來訊APP，免費提供農民使用，可掌握農業氣象等即時資訊，還有智慧防災、智慧產銷等服務。

    此外，岡山區香瓜、西瓜種植面積逾二百公頃，瓜農自組合作社新建冷鏈倉儲場，並添購冷藏運輸車，立委邱志偉協助爭取農糧署補助四成五，提升岡山瓜果農產的競爭力。

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