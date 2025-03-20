斥資2000萬 荖濃溪圍堰、工區蓄水

六龜荖濃溪將築堤圍堰蓄水。（記者陳文嬋攝）

2025/03/20 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市將斥資二千萬元於六龜區十八羅漢山、新威大橋上游荖濃溪，擴大築堤圍堰蓄水達七十五萬立方公尺，打造旱季限定版美景，也將於高美、里嶺大橋上游疏濬後工區蓄水，今年底前補注地下水，整體入滲水量可達二五三○萬噸，供水調度更靈活，也能發揮觀光效益。

高雄沒有大型水庫，旱季雨量又偏少，水利局前年於六龜區十八羅漢山荖濃溪築堤圍堰蓄水，湖光山色美景意外爆紅，依據鄰近地下水位觀測站資料顯示，築堤圍堰蓄水不到半年，地下水位已抬升八公分。

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供水調度更靈活

水利局於六龜區兩大地景十八羅漢山、新威大橋上游荖濃溪，築堤圍堰蓄水三十五萬、四十萬立方公尺，預估挹注三三○萬噸入滲水量，可提升地下水位將近○．一公尺。

水利署七河分署連二年推動高屏溪補注計畫，加速地下水位回升至歷年平均水位以上，也將於高美、里嶺大橋上游荖濃溪，疏濬共五百萬立方公尺，將於疏濬後完成工區蓄水，預估在正常水情下，補注效益可達二二○○萬噸。

水利局、七河分署表示，整體工程將於今年十月動工，十二月底前完成蓄水，不只擴大補注地下水，串聯形成微型水庫，旱季提高水資源運用，調控高屏溪流量，有助於穩定農業、民生用水，也能帶動地方觀光。

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