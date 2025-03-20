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    高雄八五大樓傳新飯店進駐 拆除舊裝

    海霸王集團購入高雄八五大樓飯店產權已5年多，去年初起開始拆除原本君鴻酒店的內裝，目前仍在進行中。（記者葛祐豪攝）

    海霸王集團購入高雄八五大樓飯店產權已5年多，去年初起開始拆除原本君鴻酒店的內裝，目前仍在進行中。（記者葛祐豪攝）

    2025/03/20 05:30

    海霸王集團購入產權 傳與萬豪集團旗下傲途格精選酒店接洽

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕海霸王集團購入高雄八五大樓飯店產權已五年多，從去年初起陸續拆除原本的君鴻酒店內裝，外界好奇將引進哪家飯店，據了解，是與萬豪集團旗下傲途格精選酒店（Autograph Collection）接洽，但是雙方尚未簽約。

    一九九七年落成的高雄八五大樓，當時曾是全國最高的大樓，後來因產權複雜，風光不再，尤其二○一九年七月大樓的君鴻酒店歇業後，許多樓層淪為蚊子館。

    海霸王集團於二○一九年，以五十四．四億元標下八五大樓原屬君鴻酒店的卅四及卅五樓、卅七至八十五樓樓層，但受疫情及點交等因素，遲無進展；直到去年初起，開始拆除原本君鴻酒店的內裝，包商已進場進行機電工程施工。

    高市府表示，經詢問海霸王集團，目前已接洽國外星級酒店團隊著手設計及規劃，正進行拆除舊裝作業，預計明年第二季開幕營運。

    雙方仍待溝通 商家期待帶來人潮

    旅宿界近日傳出，可能進駐八五大樓的是萬豪集團旗下傲途格精選酒店，但萬豪集團對旗下品牌的各項要求很高，傳出對海霸王提出的規格有意見，希望投資金額能提高，雙方仍待溝通。

    據查，萬豪國際集團旗下酒店及度假村共有五大分類，包括奢華、高級、臻選典藏、精選、長住，傲途格精選酒店屬於臻選典藏品牌，去年已與台北福華合作，明年改裝後更名為「台北福華大飯店，傲途格精選」。

    附近商家表示，八五大樓是高雄地標，期待新飯店開幕後帶來人潮。

    海霸王集團購入高雄八五大樓飯店產權已5年多，去年初起開始拆除原本君鴻酒店的內裝，目前仍在進行中。（記者葛祐豪攝）

    海霸王集團購入高雄八五大樓飯店產權已5年多，去年初起開始拆除原本君鴻酒店的內裝，目前仍在進行中。（記者葛祐豪攝）

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