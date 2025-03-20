中山、高雄大學合併案 擬重啟協商

中山大學校長李志鵬（左）與高雄大學校長陳啓仁（右）交流，有意對於合校一事重啟協商。（記者許麗娟攝）

2025/03/20 05:30

之前校名無共識擱置 因應產業變化、少子化 兩校有意緊密合作

〔記者許麗娟／高雄報導〕國立中山大學與國立高雄大學合併案討論多年，兩年前因對於合併後校名無共識而破局，兩校一級主管昨天在中山大學交流，雙方皆有意對於合校重啟協商，待兩校分別通過校務會議後進行併校事宜。

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中山大學與高雄大學曾於二○一八年討論併校，二○一九年高大已通過校務會議，直到二○二三年三月，高大召開臨時校務會議，對於併校後的校名為「國立中山大學」案無共識，合併案即擱置。

近年來，由於南方半導體S廊帶逐漸成形，陽明交大、清大也將到高雄設分校，南台灣產業變化迅速，加上少子化的壓力等，讓兩校有共識更緊密合作以因應未來情勢。

有待兩校召開校務會議討論

中山大學指出，學校已於三月五日行政會議通過，支持與高雄大學探究合校的可能性，三月底將召開校務會議表決，高大六月初也會召開校務會議討論；若雙方均有意願，兩校將組「合校工作委員會」進行必要程序，最終還須由雙方校務會議決議，至於「校名」待後續協商。

中山大學 學生數超過萬人

中山大學創立於一九八○年，現有十個學院，學生數約一萬一千八百人；高雄大學成立於二○○○年，現有五個學院，學生數約六千人。

高雄大學 最年輕國立大學

高雄大學校長陳啓仁表示，近年來國際產業發展的巨大調整，高雄市扮演重要的角色，高雄大學是台灣最年輕的國立大學，現有的法學院、建築學系、土木與環境工程學系等特色學術單位，以及位於科技產業軸心的校地，皆是能與中山合作的能量。

中山大學校長李志鵬強調，中山大學致力鏈結高雄地區大學與研究單位，規劃區域特色領域研究，包括醫學、半導體技術、量子資安、海洋科學等，期能與高大合作，共同為高雄打拚。

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