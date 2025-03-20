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    WOAH最快5月通過 我可望列3大豬瘟非疫國

    我國可望於今年5月獲WOAH通過認定為豬瘟非疫國，屆時台灣將是亞洲唯一非洲豬瘟、口蹄疫、豬瘟非疫國。（資料照）

    我國可望於今年5月獲WOAH通過認定為豬瘟非疫國，屆時台灣將是亞洲唯一非洲豬瘟、口蹄疫、豬瘟非疫國。（資料照）

    2025/03/20 05:30

    〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣往豬隻三大疫病非疫區更進一步！農業部昨表示，我國向世界動物衛生組織（WOAH）申請「豬瘟非疫國」認定，已獲WOAH科學委員會審查建議「同意」認定，並進入為期六十日預告及評論程序，若無異議，將於五月WOAH年會正式通過，屆時我國將是亞洲唯一三大豬瘟疫病非疫區國。

    豬瘟為豬隻重大疫病，我國透過監控、查核、疫苗等努力，於前年七月全面停止施打豬瘟疫苗，並持續透過邊境嚴堵非洲豬瘟、口蹄疫等傳染病於境外，農業部於去年八月向WOAH提出申請認定為豬瘟非疫區，於今年二月廿日獲WOAH科學委員會建議「同意」認定並進入預告程序。

    農業部表示，WOAH預告的六十天期間，只要會員國沒有提出異議，我國有望於五月的WOAH年會獲得正式認證與頒發證書，屆時台灣將成為亞洲唯一豬瘟、口蹄疫、非洲豬瘟三大重大豬病非疫國認定的國家。

    獲認定為非疫區後，將有助於台灣生鮮豬肉外銷，農業部國際司副司長洪曉君表示，隨取得WOAH認證後，下半年就會開始跟日本協商相關檢疫條件，包含查場等，等日方通過後，台灣生鮮豬肉就可望外銷日本。

    農業部也指出，國外豬隻疫情嚴峻，如非洲豬瘟仍在各國不停擴大，台灣仍必須持續強化邊境檢疫與國內監測，以確保豬瘟非疫國地位。

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