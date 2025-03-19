傳承麟洛歷史 屏東鄭成功廟生活空間啟用

屏東縣麟洛鄉鄭成功廟生活空間啟用，展示地方特有的文化故事。（記者葉永騫攝）

2025/03/19 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣麟洛鄉鄭成功廟棚架生活空間昨天舉行啟用典禮，周春米表示，這個地方以往就是麟洛鄉親重要的活動中心、年青人在此地打球，長輩在這裡活動，還有圖書館，現在新的生活空間完成，更能提供鄉親更多的使用。

打傘遮蔭概念設計 可辦理各項活動

鄭成功廟棚架生活空間新建工程以打傘遮蔭概念作為棚架下空間設計主軸，打造一座寬十二公尺、高七公尺以混凝土結合鋼構空間，多功能棚架空間提供辦理各項活動場域，棚架除了以百葉窗來達到通風效果，另外也設置電力通風扇，提高通風需求高時的效能，照明系統亦可提供光線不足時的彌補，讓夜間也可以安心的使用，在棚架側邊，設置有男、女及無障礙專用的洗手間，讓民眾使用時有更加舒適的環境空間。

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為了傳承麟洛鄉特有的文化故事，棚架側邊設置遶境陣頭陳列室，除展示及保存具有價值性或特殊性的文物，也增設以「王爺奶奶回娘家（九如王爺奶轉後頭）」為主題的「文化故事藝術裝置」，讓到此遊客更了解典故，增添空間營造趣味性，在棚架前方的禾埕空間，以「源起、圓起、緣起」的六堆聚落開拓濫觴的歷史意涵，營造客庄聚落，有其源起、傳承與發揚的獨特意義。

周春米表示，麟洛鄉鄭成功廟是地方的信仰中心，年輕學子在這裡打球，長輩在這裡活動，還有提供學子讀書的圖書館，但因設備老舊，因此向客委會爭取了一千五百萬元經費優化空間環境，提供更好的活動空間。

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