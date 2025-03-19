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    仁愛華崗部落下雪 茶區現「雪烏龍」

    南投仁愛鄉華崗茶區出現降雪，滿山茶園覆蓋白雪，再現「雪烏龍」景觀。（民眾提供）

    南投仁愛鄉華崗茶區出現降雪，滿山茶園覆蓋白雪，再現「雪烏龍」景觀。（民眾提供）

    2025/03/19 05:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕受強烈大陸冷氣團與水氣影響，合歡山、玉山昨出現降雪，其中合歡山松雪樓一帶還下大雪，積雪達六公分，玉山氣象站積雪則有一公分，高山區覆上厚厚白雪，猶如撒上糖霜，一片夢幻銀白世界，景象相當美麗，連仁愛鄉華崗茶區也下雪，出現「雪烏龍」景觀。

    南投仁愛鄉的華崗部落，昨出現今年首場瑞雪，由於道路積雪結冰，警方在前往部落的投八十九線力行產業道路進行交管，車輛須加掛雪鏈才能進出，山上的華崗茶區，也因下雪導致烏龍茶園覆上白白積雪，再現「雪烏龍」景觀。

    仁愛鄉農會指出，華崗茶區主要生產青心烏龍茶，每年春、冬為主要產季，昨茶區因下雪導致茶園積雪，出現「雪烏龍」景象，惟目前茶樹仍在休眠尚未發芽，因此不會構成寒害，反而茶樹還獲得雪水滋潤，下雪也能抑制蟲害，對今年春茶更有助益。

    農會也說，除了茶園積雪，當地的菠菜與蒜苗園也分別有五至六公頃的覆雪情況，其中菠菜甫種下菜籽，是否造成寒害還要等天氣放晴才會明朗，蒜苗也是剛種植，不過還未發芽研判不至於造成影響，之後也會密切觀察農作生長，減少寒害發生。

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