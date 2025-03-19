暨大附中劉向紅 錄取台大法律系

繁星放榜，南投縣國立暨大附中劉向紅（左二）錄取台大法律系。（暨大附中提供）

2025/03/19 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕大學「繁星推薦」昨放榜，南投縣國立暨大附中劉向紅錄取台灣大學法律系，國立中興高中吳宥蓁、私立普台高中林宇婷，雙雙拚上台灣大學藥學系，三人成為今年「摘星成功」的台大狀元。

暨大附中表示，劉向紅今年學測成績榮登南投縣榜首，繁星錄取台大法律系，劉生在校經過英文辯論社洗禮，從言語獲得自信，進入台大盼運用言語的力量，在法律領域嶄露頭角。

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普台高中指出，錄取台大藥學系的林宇婷，學習善用主題式筆記法，將不同科目的知識統整成有條理的筆記，例如歷史時間軸、數學公式、單字分類記憶等，未來希望在藥學領域貢獻心力。

中興高中表示，吳宥蓁起初成績普通，考上校內數理資優班後積極學習，並在老師鼓勵下，透過勤練考古題，培養學測應考能力，並以校排二％、學測五十二級分成功摘星。

另外，國立竹山高中繁星六十五人報名、錄取五十六人，錄取率八十六％再創佳績，其中林庭榛錄取成功大學工程科學系；南投縣立旭光高中繁星報名七十五人，錄取五十八人，錄取率七十七％，歐彥廷、謝宜庭分別錄取清華大學電機工程系、陽明交通大學藥學系。

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