勸導未設告示牌 台中梧棲公所員工遭施暴

台中市府民政局長吳世瑋（左）致贈慰問金給吳姓技佐（右）。（台中市府提供）

2025/03/19 05:30

勘查新裝自來水工程 被施工人員勒住衣領抓傷 台水︰已對包商開罰

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市梧棲區公所前天（十七日）接獲中市政府建設局養工處通知，民眾檢舉梧棲區港埠路二段有挖掘施工，卻未設置告示牌，區公所農建課吳姓男技佐去勘查，見台水公司正進行新裝自來水工程，當場勸導時，被三名施工人員勒住衣領抓傷，工人還一度拿磚塊作勢攻擊。

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台中市府民政局長吳世瑋昨日嚴正譴責暴力行為，支持吳姓技佐提出告訴；台水公司表示，已針對包商開罰。

民政局長慰問 支持技佐提告

吳世瑋昨日至梧棲公所慰問吳姓技佐，他表示，該工程雖有申請路權，但台水公司承包商未依《台中市道路挖掘管理自治條例》規定，於道路挖掘及路面修復期間設置施工告示，且無視公權力存在，不聽勸導，甚至暴力相向，造成這位技佐左下巴被抓傷，以及左肩挫傷等傷勢。

對於公所人員執法卻遭到施暴，他強調，感到痛心及不捨，支持吳姓技佐提告捍衛自身權益。

吳姓技佐前日遭遇工人勒住衣領，暴力相向後，他趕緊離開現場，就近至梧棲童綜合醫院驗傷，再到安寧派出所備案，梧棲區長溫國宏說，公所人員罕見遭到暴力對待，已引起員工議論，他覺得非常離譜。

未設告示 公所函文限期改善

此外，針對現場未設置施工告示情形，公所已函文台水公司清水營運所限期改善，並請建設局依規裁罰；至於施工廠商不當行為，也請清水營運所善盡管理之責。

工人另涉妨害公務 一併偵辦

台水公司表示，因有住戶申請新裝工程，包商前日於港埠路施工時，因公所人員一開始未表明身分，雙方口角後引爆衝突，針對包商並未設置施工告示部分已開罰，並請包商約束工人言行。

清水警分局指出，吳姓技佐已到安寧派出所提告傷害，工人另涉妨害公務罪部分，一併依法偵辦調查。

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