救災調度重機具 業者須負擔費用

2025/03/19 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕火災或災害事故發生時，消防單位常須調度重型機械協助事故搶救，桃園市政府去年送市議會審議通過修正「桃園市火災預防自治條例」，並已公告實施，要求丁類場所與倉庫等高風險場所，必須建立重型機械業者資訊，發生火災或災害時，主動調度所需重機具協助救援及確保行動順利進行，並由業者負擔所有災害搶救延伸的必要費用。

丁類場所指建築物高度在八十公尺以上之建築工程；單跨橋梁之橋墩跨距在七十五公尺以上或多跨橋梁之橋墩跨距在五十公尺以上之橋梁工程；採用壓氣施工作業之工程；長度一千公尺以上或需開挖十五公尺以上豎坑之隧道工程；開挖深度達十八公尺以上，且開挖面積達五百平方公尺之工程；工程中模板支撐高度七公尺以上、面積達三百三十平方公尺以上者。

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火災預防自治條例已公告實施

市府消防局長龔永信表示，這項修法旨在確保災害發生時，相關業者能夠迅速提供消防單位必須的重型機械支持，避免公共資源的浪費與過度依賴，也藉此讓業者對於事故中的責任與負擔更加明確，提升整體災害應對的效率；修訂條文中規定，若該場所的管理權人無法調度所需重機械時，市府相關主管機關將代為調度，並向業者求償相應的必要費用。

市長張善政說，災害處置的迅速性與效率，直接影響到搶救的成果與民眾的生命財產安全，這項新規定正是為了減少災害處置的行政成本，讓責任清晰、成本合理分擔，也讓業者意識到自身應該承擔相應費用，不再是由市民買單。

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