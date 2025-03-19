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    首頁　>　生活

    55校參與減重 家長甩肉22公斤

    「桃園超感動︱肉肉桃走中」計畫，邢瑋（左起）減掉廿二公斤、林銨減十三公斤及游東諺也瘦八公斤。 （記者鄭淑婷攝）

    「桃園超感動︱肉肉桃走中」計畫，邢瑋（左起）減掉廿二公斤、林銨減十三公斤及游東諺也瘦八公斤。 （記者鄭淑婷攝）

    2025/03/19 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府與台灣諾和諾德藥品公司合辦「桃園超感動－肉肉桃走中」計畫，號召學校師生、家長減重，經過近五個月，參與的五十五所學校，共減下二六五公斤，其中，卅二歲家長邢瑋減重廿二公斤，平鎮區平南國中七年級學生林銨瘦身十三公斤，同班同學游東諺鏟掉八公斤，都不簡單。

    邢瑋表示，身高只一四八公分，體重最重曾達一一○公斤，已經胖了多年，結婚生子後，更不覺得人生有需要減重，直到這個活動將她開啟了「開關」，體驗到瘦下來可以參加好多活動，坐上以前坐不了的遊樂器材，「馬上就要去遊樂園玩個夠。」

    邢瑋說，這次與丈夫、兩個孩子一起減重，最大的收獲就是全家人的健康，但是過程真的很辛苦，尤其要控制飲食，原本三餐肉類佔比高，外食常選吃到飽或速食，現在改為提高蔬菜、水果比例，外食也選蔬果多的飲食，只要養成習慣，把原本覺得很難的事變簡單就會成功，她還在減重路上，希望能瘦到七十公斤。

    林銨分享，減重最大的困難是戒掉垃圾食物，原本不愛吃菜，現在覺得也很好吃，去年九到十一月明顯感覺體態輕盈不少，讓他減重的決心更加堅定、自信，「一件事只要去習慣就會成功」；游東諺說，體重從八十八公斤降到八十公斤，過程中覺得運動很困難，因此他從簡單動作開始，像堅持每天開合跳十分鐘，並改掉以前兩天吃一次炸雞習慣。

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