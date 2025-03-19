中壢舊城再生 老宅變身文史空間

「巷仔46文化共享空間」的巷子經改造形成口袋綠地空間，打造具有文化解說與活動功能的小型綠地。（記者李容萍攝）

2025/03/19 05:30

記者李容萍／專題報導

桃園市中壢區民生路「巷仔46文化共享空間」，屋齡逾七十年，是第四代陳俊有家族所有，最多住了近四十人，卅多年前親戚陸續搬離而閒置，去年他向市府都市發展局提案「點亮巷弄改造計畫」，規劃整建後推動文化策展、讀書會、文創市集等，恰好符合「舊城再生」政策，改造過程逐漸引導社區居民認識中壢舊城區故事。

陳俊有返鄉保存文化 說服長輩

這棟老宅有著一家人在此發展、鄰里生活乃至老蕃薯市集的記憶，四○年代至今見證中壢的繁華與寂靜，六十歲陳俊有原在台北地區從事網路設計，二○一八年以半退休方式返鄉投入文化保存，說服家族長輩展開老宅變身文史空間。

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因早期地界劃分問題，通往老宅需經過一條長約十三公尺、寬不足二公尺的窄巷，巷內極度缺乏光照，雜草、姑婆芋長到近一層樓高，屋內堆置雜物，清出數十大袋，丟了兩個月才丟完，過往陳俊有和親友還得擔心房子還在？有沒有倒塌？

點亮巷弄改造計畫 獲金援30萬

為謀改善，陳俊有提點亮巷弄改造計畫，都發局透過社區規劃師機制，了解屋主及社區想法後，同意補助卅萬元，屋主邀左鄰右舍動手改造巷弄與屋外空間，包括重鋪巷弄石板，敲除老宅閒置澡堂牆面，解決地面積水及導水問題，使巷弄與老宅庭院串聯，打造具文化解說、辦活動小型綠地，選用耐蔭、耐潮濕觀葉植物，修剪下來的構樹舉辦工作坊，讓民眾製作觀葉植物上板，延續木材價值。

推動文化策展、場地租賃等服務

陳俊有利用「巷仔46文化共享空間」，串連社區組織及學校，推動文化策展、活動工作坊、分享會及讀書會，甚至地方文創市集，拉出地方意識，未來發展街區博物館，提供返鄉人口交流與諮詢，推動在地觀光諮詢、商品販售、品牌美學設計及經營管理輔導、活動與展覽策辦、數位整合行銷、場地租賃服務等，回饋地方。

社區規劃師補助計畫 5月公告

都發局長江南志強調，舊城再生需要在地與公部門共同努力，今年度社區規劃師補助計畫將於五月公告，鼓勵桃園、中壢舊城區具故事性社區提案，建立凝聚社區力量據點，挖掘故事被各界看見。

「巷仔46文化共享空間」推動文化策展、讀書會、文創市集等，恰好符合「舊城再生」政策。（記者李容萍攝）

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