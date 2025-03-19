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    首頁　>　生活

    動保處清查 登記列管比特犬254隻

    桃園市目前登記列管在養的比特犬有254隻，其中有23隻收容在動保教育園區。（動保處提供）

    桃園市目前登記列管在養的比特犬有254隻，其中有23隻收容在動保教育園區。（動保處提供）

    2025/03/19 05:30

    性情兇猛 民眾若遇攻擊應保護頭頸 用隨身物品矇住犬隻眼睛降低傷害

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台北市驚爆同隻比特犬兩度咬傷人事件，攻擊性強犬隻危害議題再受關注，桃園市政府動物保護處昨天公布登記列管在養的比特犬二五四隻，動保處長王得吉強調，比特犬具驚人耐力及咬合力，且性情兇猛、攻擊性強，人、寵物、流浪狗都是牠的攻擊對象，國內外發生多起致死案例，民眾若遭比特犬攻擊，應盡力保護頭、頸、臉部等脆弱部位，用隨身物品如背包或外套等物，矇住犬隻眼睛、阻擋攻擊，以降低傷害並試圖掙脫。

    嘉義黎明狗學校校長蔡慶榮說，遇到中大型狗攻擊，可踢、踹其脆弱的肚子，或隨地取材打狗的鼻子，像是用棍子、石塊甚至手機等，掙脫後切勿奔跑，避免被犬隻當成獵物，要聲張作勢讓牠退卻，不過比特犬屬於鬥狗，一咬住就不會放，早在卅年前，他就呼籲禁養。

    230隻已絕育 未完成者動保處將查核

    蔡慶榮強調，不論犬隻體型大小、攻擊性高低，飼主帶犬隻出門應做好防護措施，例如將狗戴上嘴套，即使是開車帶出門也要將牠繫繩或暫時關籠，免除行車過程可能出現的突發狀況。

    動保處長王得吉表示，農業部二○二二年將比特犬列為「指定禁止飼養或輸入之動物」，全市登記在養二五四隻，包含特寵業者四隻、動保教育園區廿三隻、一般民眾二二七隻，已有二三○隻完成絕育手術，尚未絕育者皆為一般民眾飼養，動保處將陸續實地查核及裁處。

    寵物飼主出入公共場所 未採取防護將罰

    王得吉說，若飼主攜帶具攻擊性的寵物出入公共場所或公眾得出入的場所，卻未採取適當防護措施，將依動物保護法第廿九條第一款第五項處三至十五萬元以下罰鍰。

    王得吉表示，收容在動保園區的比特犬，會由動保處同仁、志工帶出散步，避免與其他犬隻接觸造成傷害，但有幾隻的攻擊性相當強，目前仍無法近距離接觸，只能待在籠內，園區擬整理出獨立欄舍，讓安置的比特犬有較好的環境。

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