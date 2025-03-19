《高雄》高雄文資月3/29開鑼 9場館逾50場活動

台灣鳳梨工場今年迎來百年時刻，特地與春天藝術節合作，以希舞集聚舞蹈劇場《封存の黃金年代》為文資月拉開序幕。（高市文化局提供）

2025/03/19 05:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕今年高雄文資月將於三月廿九日登場，文化局串聯黃埔新村等九大場館，將舉辦超過五○場講座、走讀、市集和演唱會活動，廿一日下午二點開放報名。

台灣鳳梨工場推「罐藏百年」系列活動

今年文資月將於三月廿九日至四月卅日登場，共策畫三大主題，包含位於大樹的台灣鳳梨工場建成百年的「罐藏百年」系列活動，巡禮高雄現代化起點的「哈嗎星拾光派對」與黃埔新村「眷村聽歌」，用流行音樂與眷村對話。

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除了三大主題活動外，結合台灣鳳梨工場、打狗英國領事館、原愛國婦人會館、逍遙園、旗山車站、旗山生活文化園區、黃埔新村、舊三和銀行、鳳儀書院等九個場館，推出好康COUPON，邀請大家體驗高雄的歷史春遊。

「哈嗎星拾光派對」巡禮高雄現代化起點

文化局表示，文資月活動希望能有更多人走入高雄文資場館，看見城市的歷史脈絡，台灣鳳梨工場今年迎來百年時刻，特地與春天藝術節合作，以《封存の黃金年代》為文資月拉開序幕。

黃埔新村「眷村聽歌」再現民歌金曲盛宴

「眷村聽歌」四月十三、十九及廿日在黃埔新村打造金曲盛宴，包括「再現民歌金曲」邀請王中平、周治平、方季惟、金智娟等民歌手演唱，「聲返眷村記憶」則安排陳昇、黃子軒唱出對眷村的情感；「新聲代大派對」則由馬念先、八十八顆芭樂籽、國語作業簿DJ賴皮等，來一場眷村流行音樂盛會。

四月三日至六日打狗英國領事館將進行小手牽大手歷史大冒險，學習英領館的歷史，還有哈瑪星的文化走讀等，活動訊息可至高雄文化資產網查詢。

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