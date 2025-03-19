《高雄》訪輝達總部 邁：打造高雄成台灣AI核心

NVIDIA 全球副總裁親自帶領高雄市府團隊參訪 NVIDIA 總部，深入了解全球最先進的 AI 發展環境與企業文化。（高市府提供）

2025/03/19 05:30

聚焦智慧高雄燈塔計畫 今將出席黃仁勳主題演講

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁於台灣時間三月十八日率團訪問美國輝達（NVIDIA）全球總部，雙方聚焦智慧高雄燈塔計畫，盼透過AI、雲端運算及數據治理技術，推動高雄成為台灣AI核心城市。

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與輝達等合推大高雄主權AI計畫

陳其邁表示，運用前瞻AI算力與推論模型技術來針對天然災害、交通與產業運營進行監管及預測，是讓城市有效治理與降低災害影響的重要工具。他舉台灣周邊鄰近國家常有颱風侵襲為例，隨極端氣候變化，將有更多的災害，公部門需要新方法才能有效解決危機。

交通、水情見成效 再導入智慧醫療

目前大型語言模型與多模態模型訓練資料多來自英文國家為主，但台灣擁有獨特的語言與文化，主權AI目標就是要建立屬於台灣的AI系統，許多AI解決方案需要本地資料進行訓練，才能有效減少偏差。

陳其邁說，高雄市政府目前與NVIDIA、中華電信及Linker Vision 合作推動「智慧大高雄主權AI計畫」，希望協助高雄快速打造高效能運算平台，助力加速AI模型訓練與創新應用；目前已在交通、水情、港務及大型活動人流導引等取得初步成效，並計畫於今年導入智慧醫療合作。

會後，由NVIDIA全球副總裁親自帶領市府團隊參訪企業總部，深入了解全球最先進的AI發展環境與企業文化；台灣時間三月十九日清晨，市府團隊將參加執行長黃仁勳的主題演講。

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