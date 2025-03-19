美籍阿公疑失智 北市租屋處堆1.4噸雜物

北投區一名美籍老翁生活不能自理，家中堆滿垃圾山，環保局協助清運1.4噸垃圾。（湖山里長李秋霞提供）

2025/03/19 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市北投區一名七十八歲美國籍獨居長者，日前被發現獨自在外久待，經當地里長協助返家後發現其住處堆滿垃圾，在聯繫環保局協助清運後，共清出一噸垃圾、四○○公斤資源回收物（見圖，湖山里長李秋霞提供）。社會局評估長者無法自理，將安置到養護機構，並表示美國在台協會（AIT）也相當關心此案，本週將前往訪視，視其意願協助返美。

AIT將前往探視 協助老翁返美

社會局表示，老翁為美國籍，領有台灣永久居留證，自述年輕時來台灣從事翻譯工作，退休後獨居在湖山里租屋處，由北投社福中心定期關懷訪視；醫師評估老翁疑有失智症狀，將安置到養護機構。

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湖山里長李秋霞表示，日前民眾通報老翁久待在公車亭，前往關心後，發現他雙腳發炎腫脹，且多日未進食，協助返家後發現其住家如「垃圾山」，後續強制就醫恢復中；熱心里民協助清理，並用專用垃圾袋打包後，由北投區清潔隊前往協助載運，總計清出一噸垃圾以及四○○公斤資收物，在三月十一日、十四日分批載運，已處理完成。

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