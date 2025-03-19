壽豐鹽寮村山嶺路復建 中央金援7188萬

花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺路起點於台十一線，終點於山嶺福德廟，去年地震、颱風過後發生多處邊坡鬆動的狀況。（記者王錦義攝）

2025/03/19 05:30

已完成細部設計 合併招標作業中 預計明年上半年度完工

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺路位於海岸山脈地質不穩定區域，受到○四○三地震、颱風等連續摧殘，多處路段出現邊坡坍崩、路基破損問題，花蓮縣政府向中央爭取七千一百多萬元獲核定，花蓮縣政府已完成細部設計，合併招標作業中，若發包順利，可望在明年上半年度完工。

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海岸台11線至山嶺福德廟要道

花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺路起點於台十一線，終點於山嶺福德廟，為連絡海岸台十一線至山嶺福德廟的重要道路，沿途多處景點，其道路蜿蜒崎嶇，毗鄰山坡，從地震後山區土石鬆軟，加上原先海岸山脈地質就不好，接連在多個颱風侵襲下，多處邊坡發生鬆動、路基流失凹陷等情況，雖可維持通行，但險象環生。

縣府農業處指出，地震後遭受杜蘇芮、凱米颱風等天然災害造成沿線道路邊坡滑動，路面受損龜裂下陷情形，經統計後預計修復路段約十七處，工程內容包含崩塌位置上、下邊坡將施作擋土牆、石籠、鋼骨混凝土樁、預力地錨等設施，強化道路整體穩定性，路面重新鋪設AC及PC，工期預估在明年上半年度完成。

受0403地震、颱風連續摧殘

縣府農業處長陳淑雯說，海岸山地質不穩定，加上地震後更為嚴重，常常還在調查整理上一個災損狀況，下雨過後馬上就來一個新的災損點，山嶺路段災害復建工程執行進度，縣府已辦理多次公開招標，因縣內災害復建工程數量龐大及山區作業技術與施工介面管控困難度高，廠商投標意願不高。

多處邊坡坍崩、路基破損

陳淑雯說，後來朝合併招標手段方式，擴大標案預算規模，提高優質廠商投標意願，同時縣府也請鄉、鎮、市公所就所轄內農路等相關設施，持續執行維護管理工作，以保障用路人生命財產安全，希望讓壽豐鄉山嶺路、玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山等重要農業產業幹線，能夠儘速招標完成修復。

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