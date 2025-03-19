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    《大學繁星放榜》羅高6人通過 醫學或牙醫系一階

    大學繁星推薦放榜，羅東高中31人錄取，其中國立大學22人。 （羅高提供）

    大學繁星推薦放榜，羅東高中31人錄取，其中國立大學22人。 （羅高提供）

    2025/03/19 05:30

    〔記者王峻祺、江志雄／宜蘭報導〕大學繁星推薦放榜，宜縣三所國立高中宜蘭高中、蘭陽女中、羅東高中，共有一三三人錄取，其中七十人錄取國立大學；宜中有三人通過醫學系第一階段篩選；羅東高中則有六人通過醫學系或牙醫系第一階段篩選，表現優異。

    宜中3人通過醫學系一階

    繁星放榜，宜蘭高中有四十七人錄取，其中廿七人國立大學；另通過醫學系第一階段名單，分別是台灣大學醫學系、長庚大學醫學系以及台北醫學大學醫學系各一人；三名同學繼續努力準備第二階段甄試。此外，宜中有三人錄取台大，分別化工系方宥甯、物理治療系林庭妤、國際企業學系塗翊勝。

    羅東高中三十一人錄取，其中國立大學二十二人；六人通過醫學系或牙醫系第一階段篩選，分別是陽明交通大學醫學系、成功大學牙醫學系、台北醫學大學牙醫學系、高雄醫學大學醫學系、中山醫學大學牙醫學系、中國醫藥大學牙醫學系各一人。羅高另有五人錄取台大，陳正昕資訊工程學系、方佑心財務金融學系、楊正佑外國語文學系、林宇翔生命科學系、楊于昕昆蟲學系。

    蘭陽女中21人上國立大學

    蘭陽女中有五十五人錄取，廿一人為國立大學。其中朱子希錄取第一志願台大法律系財經法學組。

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