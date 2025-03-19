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    首頁　>　生活

    宜蘭32社區拚節電 年省6.7萬度電

    宜蘭縣有32個社區加入節能示範改造計畫，1年省下6.7萬度電，獲縣府表揚。 （記者王峻祺攝）

    宜蘭縣有32個社區加入節能示範改造計畫，1年省下6.7萬度電，獲縣府表揚。 （記者王峻祺攝）

    2025/03/19 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣有卅二個社區加入節能示範改造計畫，針對社區活動中心除施作通風隔熱措施，也替換老舊燈具及電器，一年合計省下六．七萬度電，約減少三．三萬公斤碳排放量，昨獲縣府表揚，堪稱節能改造王。

    活動中心施作隔熱措施

    宜蘭縣府舉辦社區建築通風隔熱與設備能效提升計畫，共有員山鄉蓁巷社區發展協會等卅二個社區加入，在專家協助下給予節能改善指導，包括替換老舊燈具汰為節能LED燈具、空調位置、冰箱汰換為一級能效電器、屋頂實施隔熱漆、窗戶設置百葉窗、遮陽簾及採用節能反射玻璃等。

    替換老舊燈具及電器

    蓁巷社區發展協會執行長簡裕鴻說，社區長期推動長者課程，由於冷氣老舊加上電費高，初期汰換節能冷氣，並陸續將損壞耗電燈具更換為LED，不僅省電還能提高亮度，另加裝室內窗門隔熱及環境綠化，以達降溫目的，也可讓長輩投入農事植栽，為打造社區型環教場所預作規劃。

    羅東漢民社區理事長蔡德昌指出，社區主要進行活動中心二樓空間的節能改造，將一般玻璃汰換為反射玻璃，可直接反射陽光輻射熱，幫助改善昔日室溫過高問題，一年共計節省六一八度電，約減少三○五公斤的碳排放量，讓長者不再處在悶熱的環境中。

    年減約3.3萬公斤碳排放

    代理縣長林茂盛說，響應「二○五○淨零排放」政策，感謝卅二個社區積極參與，為節能減碳盡心力，並將節電意識擴散至家庭中，轉換成實際行動與維持良好用電習慣，達到全民節電目標。

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