《大學繁星放榜》大埔震災毀家園 黃文言錄取師大電機

善化高中黃文言（右）為0121嘉義大埔地震受災戶，大學繁星錄取台師大電機工程學系，校排第1名的陳芷涵（左）考取台大獸醫系。（記者劉婉君攝）

2025/03/19 05:30

〔記者劉婉君、吳俊鋒、王涵平／台南報導〕大學繁星推薦昨天放榜，家住楠西區的國立善化高中三年級黃文言，考完學測的當天晚上，即遭逢○一二一嘉義大埔地震損毀住宅，目前與父母暫時搬到玉井區居住，雖然不知何時才能重返家園，先傳來「摘星」的好消息，錄取國立台灣師範大學電機工程學系。

黃文言從小就對機械有興趣，喜歡拆解玩具，台南又有南部科學園區，考量興趣及未來出路，便以電機工程系為第一志願。他認為自己容易分心，因此讀書秘訣就是「一定要管好手機」，讀書時就將手機開啟飛航模式或關機，放得遠遠的；另外也會上網參考別人的筆記或重點。

請繼續往下閱讀...

善化高中九十六人繁星上榜，校排第一的陳芷涵，因從小喜歡動物，拿手科目為生物，曾於學科能力競賽生物科拿下佳作，繁星錄取國立台灣大學獸醫學系。陳芷涵的讀書秘訣是，國文科需要每天累積一點，多讀各式各樣的文章，「做筆記很重要」，各科課後復習，用自己的思考方式重新整理筆記，另外還有錯題本，將容易作錯的題目條列出來反覆練習。

新化高中有八十七人錄取，包含特殊選才，逾六成三上國立大學，整體表現比去年進步。國立北門高中有七十三位錄取公私立大學，其中卅四位錄取國立大學，其中一位錄取中醫學系，上榜率達六成八。新豐高中則有五十四人上榜，整體成績比去年進步，四人錄取醫藥類；對化學有興趣的蔡宜臻，也很喜愛熱舞，努力兼顧課業與社團，三年級起參加校方提供的晚自習，勤奮不懈，順利考上中國醫藥大學藥學系。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法