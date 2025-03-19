大埔藝術節29日登場 15場表演迎賓

嘉義縣大埔藝術節29日登場，演出團隊逐鹿藝術團與嘉義民族管弦樂團宣傳。（記者蔡宗勳攝）

2025/03/19 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕今年元月嘉義縣大埔地震後，衝擊當地觀光產業，即將於三月廿九日青年節登場的「第五屆大埔藝術節」也因住宿量能不足，從往年兩天縮減為一天。縣長翁章梁昨邀請民眾參與大埔藝術節，支持大埔復興震後經濟。

相揪參與 支持復興地震後經濟

縣府昨與大埔鄉公所舉辦大埔藝術節宣傳記者會，大埔鄉長吳明勲表示，今年藝術節以「潯歌」為題，匯集音樂、戲劇、舞蹈等藝術共十五場演出，在湖濱公園等地登場，其中嘉義民族管弦樂團「潯歌水上音樂會」在賞鷹平台表演，限量一二○席，購票遊客需搭船前往觀賞；晚會以「多元文化大匯演」做為壓軸，呈現傳統音樂、現代舞蹈及鄒族原住民音樂劇。

請繼續往下閱讀...

藝術節也邀請在地演出團體大埔愛樂、大埔國中小管樂隊開場，汐羽箏樂團、禾作社劇團、大埔長青運動舞蹈班及嘉頌重奏團帶來精彩表演；會場周邊安排阮劇團、口琴演奏家謝發東及貓頭鷹樂團演出。

吳明勲說，地震後縣府找來專業人士三度勘查，鄉內紅單建物有十五戶，黃標一三○多戶，紅單受災戶不是依親，就是暫居他處，災後重建是條漫長的路，目前已進入補償發放階段，期待透過藝術節多元藝術能量，撫慰人心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法