吳榮 張景科揚名國際 雲縣府貼紅榜祝賀

交趾陶藝師吳榮（右）榮獲國際史懷哲基金會卓越貢獻獎，雲林縣長張麗善（中）、文觀處長陳璧君前往張貼紅榜祝賀。（記者黃淑莉攝）

2025/03/19 05:30

交趾陶藝師吳榮創作無數、培育後進 咖啡生技領航者張景科熱衷研發

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國際史懷哲基金會二○二四年「藝術與科學獎章」卓越貢獻獎獲獎名單公布，雲林交趾陶藝師吳榮、咖啡達人張景科獲獎，其中張景科對咖啡研究就像金庸筆下的「老頑童」熱衷武功鑽研一樣，除種植、烘焙、沖煮，還研發出咖啡果茶、醋、綠咖啡、咖啡白蘭地、咖啡面膜等，為全球咖啡文化帶來革命性突破。

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國際史懷哲基金會「藝術與科學獎章」卓越貢獻獎有四位傑出人士獲獎，分別為交趾陶藝師吳榮、雕塑大師王秀杞、咖啡達人張景科、生化科學巨擘陳水田，其中吳榮、張景科都為雲林人，縣長張麗善昨天偕同縣府文觀處長陳璧君前往貼紅榜祝賀，感謝兩人讓世界看見雲林。

榮獲史懷哲基金會卓越貢獻獎

七十八歲張景科是古坑台灣咖啡產業重建的關鍵人物之一，早年與父親張邦魁、叔叔劉佳壹都在「雲林縣經濟農場咖啡加工廠」服務，他見證古坑台灣咖啡原鄉歷史，全程參與咖啡後製一貫化處理流程，廿多年前古坑華山災後重建，重新找回台灣咖啡產業，張景科擔任咖啡產銷班班長、華山休閒產業促進會創會理事長等職，並創立山海觀咖啡莊園，全力協助推廣。

多年來張景科不斷研發創新，從平價美食咖啡香腸，到麝香蜜咖啡，還把咖啡果皮、果膠再利用做出咖啡花果茶、咖啡酵素、咖啡醋，這幾年他專研咖啡生技，並以咖啡果膠為原料，經過蒸餾、優質的橡木桶熟成，製出咖啡白蘭地，最近他又投入咖啡養顏產品研發。

4位傑出人士獲獎 雲林有2人

張景科表示，咖啡不僅能喝、能品味，也能夠與美學、健康連結，他把整顆咖啡充分利用幾乎零廢料，讓咖啡產業有無限可能及多元發展。

六十二歲吳榮是雲林縣傳統工藝交趾陶保存者，十八歲開始學交趾陶工藝，傳承「葉王」技藝，深耕交趾陶傳統工藝逾四十年，作品以神話傳說、民間故事及祥獸等為主，還有多件精湛呈現女性神韻塑像作品，不僅積極創作及參展，更透過工作坊培育後進，獲獎無數。他說，很開心獲此殊榮，也讓世界看見台灣交趾陶之美。

78歲咖啡達人熱愛咖啡，至今持續動腦研發創新咖啡多元用途。（記者黃淑莉攝）

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