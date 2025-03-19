《大學繁星放榜》竹東高中84人 47％上國立

大學繁星推薦昨天放榜，新竹縣竹東高中八十四人上榜，有近四成七錄取國立大學。（竹東高中提供）

2025/03/19 05:30

〔記者洪美秀、黃美珠／新竹報導〕大學繁星推薦昨天放榜，新竹縣竹東高中持續亮眼，八十四人上榜中有近四成七錄取國立大學，竹市成德高中有六十二顆星、建功高中有卅八顆星、香山高中則有八成錄取率。其中建功高中錄取國立大學比例超過七成，錄取頂尖大學者近四成；成德高中則有廿八人考取國立大學，錄取率近七成。

建功高中錄取台大國際企業學系的魏士昕以五十九級分的學測成績，以前一％成績順利錄取台大，另有學生錄取清大及陽明交大，光是國立大學比例就超過七成，而台成清交政的頂尖大學的繁星錄取更有近四成。

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成德高中今年學測四科達頂標的蔡岳軒是成德六年學生，透過學習歷程檔案及學校安排的課程，對機械與程式設計充滿興趣，也如願透過繁星錄取清華大學電機資訊學院學士班。

香山高中錄取中央大學的郝威翰說，數學曾是他最大的挑戰，但他告訴自己「與其害怕，不如習慣並克服它」。透過觀念扎根與大量練習，逐漸培養出對數學的敏感度，如願錄取理想大學。

縣立高中部分，六家高中卅名榜上有名的學生，廿二人都獲國立大學錄取，佔錄取者中的七成三。湖口高中也有卅九人上榜，錄取率達八成三，國立竹北高中則有卅二人摘星。

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