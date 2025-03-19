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    首頁　>　生活

    竹市消防體驗 家長投訴幼兒走2公里到會場

    新竹市廿五日辦消防體驗活動，舊社國小附幼家長怒批，學校要家長陪幼兒走近兩公里到活動現場。圖為消防局去年辦理幼兒消防體驗情形。 （資料照，竹市府提供）

    新竹市廿五日辦消防體驗活動，舊社國小附幼家長怒批，學校要家長陪幼兒走近兩公里到活動現場。圖為消防局去年辦理幼兒消防體驗情形。 （資料照，竹市府提供）

    2025/03/19 05:30

    舊社國小附幼挨批將安全責任推給家長 校方︰改租賃遊覽車接送

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市消防局廿五日要在樹林頭公園舉辦消防體驗闖關活動，廣邀各國小附設幼兒園及非營利幼兒園幼兒參加，但舊社國小附幼有家長投訴指出，學校竟請家長要自行前往消防體驗活動現場，要不然就陪幼兒走路四十分前往會場，近兩公里的距離，讓家長傻眼，認為學校辦活動居然未提供交通方式，反要家長自行處理，怒批學校便宜行事，把活動安全責任全推給家長。對此，舊社國小表示，學校主管會議討論後，決議調整活動安排，改為租賃遊覽車接送幼兒。

    路程約40分鐘 須經多個路口

    家長認為，消防局辦此活動立意良善，但無安排交通接送，舊社國小附幼約有一百五十名幼兒，要從學校步行前往樹林頭公園，近兩公里的距離，路程約四十分鐘，期間須行經武陵路等多個大馬路路口，幼兒與家長大約兩、三百人浩浩蕩蕩穿過路口及馬路才能抵達會場，實在不適合。

    此外，學校提供家長的體驗活動調查單勾選選項也太奇怪，讓家長只有兩種選擇，一是讓幼兒走路四十分鐘，且走在大馬路上，即使有交通導護老師協助，仍會是很長的隊伍，一是由家長自行帶幼童前往，等於把接送責任推給家長，難道學校辦活動無法事先規劃承租遊覽車，安排學童以較安全的交通形式，前往會場嗎？

    校方︰納入社區踏查春遊活動

    舊社國小表示，因學校每學期都會規劃校園周邊社區踏查春遊體驗活動，例如參訪便利商店、大賣場等，讓孩子透過實地體驗學習。此次活動適逢消防局在樹林頭辦理消防體驗，校方考量其教育價值，將其納入社區踏查的春遊活動一環，期望讓幼兒透過實際參與，提升防災意識與應變能力。

    對家長關切的交通安全議題，學校原已安排小學部老師、主任及志工協助沿途交通維護，確保幼兒行走安全。然而，有鑑於近日天候不穩，校方已在十七日的學校主管會議討論後，決議調整活動安排，改為租賃遊覽車接送幼兒，確保學童在安全與舒適條件下參與活動，本週就會發放最新調整過的通知單給家長，讓家長放心。

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