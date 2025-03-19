推動公辦民營土資場 苗縣修法管理

2025/03/19 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣遭濫倒事件頻傳，縣長鍾東錦推動設置公辦民營土資場，藉合法去處，杜絕非法濫倒。縣府也提案「苗栗縣營建工程剩餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例」部分條文修正，就土資場應具備條件、土資定義及稽查作為等明文規範以利管理，昨由縣議會通過一讀。

議員︰評選地點 妥善溝通說明

長期關注及監督濫倒等環保事件的縣議員陳光軒表示，他樂見該條例能夠修正得更完善，但也提出土資場對於民眾而言是鄰避設施，過去常見陳抗情形，希望縣府在評選公辦民營土資場地點時，也要能夠妥善與地方溝通說明。

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縣議會臨時會昨天開議，縣府提案「苗栗縣營建工程剩餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例」部分條文修正，包括就土資場應具備條件，「餘土」、「營建混合物」定義，及餘土處理計畫之載運車輛追蹤流向、稽查作為等，加以明文規範，以利管理。

該自治條例部分條文修正昨通過一讀，十九日至廿六日進行分組審查，廿七日召開第二、三讀會。鍾東錦也說明，行政院於兩週前召開全國土石方會議，中央發現剩餘土石方及營建廢棄物的合法棄置地點非常少，因此鼓勵公辦民營土資場。

鍾東錦︰未來違規案件加重處罰

鍾東錦說，對於中央此項政策，苗栗縣於一個月前已完成公辦民營土資場可行性評估作業委託技術服務，得標廠商最近幾天將會到縣府商討，訂定一個公辦民營的公平辦法，縣內若有適合地點就辦公辦民營土資場。

鍾東錦表示，尤其將來「大矽谷」計畫建設推動，一定會產生很大的土方量，縣內也有許多舊屋要拆除，其所產生的營建廢棄物一定也要有合法的去處，為了保護好山好水，更需要合法的棄置地點，讓包商有所依循，將來任何違規案件一定加重處罰。

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