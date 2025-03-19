塗鴉專區 新店溪開放2處

新北市高灘處開放新店溪兩處堤防外側防洪牆為合法塗鴉專區。（記者翁聿煌攝）

2025/03/19 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市高灘地工程管理處開放新店溪兩處堤防外側防洪牆為合法塗鴉專區，近期位於華江橋下塗鴉牆出現紀念金曲歌王方大同的藝術創作，吸引民眾目光，為河濱公園增添色彩與話題。

高灘處長黃裕斌說，早期防洪牆帶給人生硬、冰冷的感覺，為讓市民朋友有參與感，華江橋周邊長約七十公尺、高五公尺的防洪牆面規劃塗鴉專區，希望提供合法的創作及抒發空間；另外，永和區博愛陸橋堤外約一百公尺防洪牆也規劃為塗鴉專區，民眾可盡情發揮創意。

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黃裕斌表示，利用堤防空間設置塗鴉專區，除了讓喜愛創作的藝術家有揮灑空間，同時避免民眾隨處亂塗鴉、影響市容，具有話題性的作品，高灘處會尊重原創作者理念，暫時不會主動安排塗銷，由創作者自行決定去留。

華江橋塗鴉專區位於板橋堤外河濱公園華江橋下方，開車者可由江子翠橫移門進入，左轉駛入華江堤外停車場，騎自行車者由華江自行車牽引道下至河濱公園可到達；博愛陸橋塗鴉專區位於永和區博愛陸橋下方河濱公園，開車者可從中正橫移門進入停車場，往右沿著防洪牆行走可到達，市區民眾由博愛陸橋及電梯進入河濱公園。

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