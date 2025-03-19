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    首頁　>　生活

    寵物登記 新北比特犬249隻

    2025/03/19 05:30

    〔記者董冠怡／新北報導〕台北市一隻比特犬二度咬傷騎士，引發社會關注。根據設籍新北市的飼主寵物登記資料顯示，比特犬共有二四九隻，多年前永和區一名飼主飼養的比特犬，曾咬傷散步中的巴哥犬，動物之家也有動保員被咬傷，送醫住院一個多月，凸顯收容單位的辛苦。

    若咬傷人 飼主涉刑責

    市府動物保護防疫處長楊淑方指出，若要領養比特犬，需有飼養過攻擊性犬隻經驗的資深飼主才有資格申請。具攻擊性的寵物出入公共場所，應由成年人陪同，以長度一．五公尺內的繩子或鍊子牽引，應配戴透氣口罩，或外出時使用金屬製箱籠運送。

    楊淑方提醒，若遭到犬隻攻擊，可以拿身旁物品做為保護或是以手肘敲打犬隻鼻吻，使其嘴巴鬆開；遠處看到攻擊性的犬隻，不要直視眼睛、切勿直接轉身快跑，應後退緩緩離開。

    攻擊性犬隻若違反動物保護法規定，主管機關得沒入飼主的動物。

    動保處強調，飼主應在公共場所為犬隻配戴牽繩和嘴套，防止對他人或動物造成傷害，如因過失使其他動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，依動保法可處一萬五千元以上、七萬五千元以下罰鍰；如咬傷人，飼主將涉及刑事責任。

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