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    首頁　>　生活

    新莊中港光雕展拍照傳臉書 「食」在好康

    2025/03/19 05:30

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市水利局與中港大排服務中心的委外廠商「獨咖啡自家烘焙坊」，舉辦小週末、小確幸快閃活動，今天起至廿三日連續五天，只要在新莊中港河廊光雕展拍照或錄影並上傳至臉書、IG等個人社群平台，可獲得活動限定一日堅果包，同時在光雕展期間美式、拿鐵咖啡外帶享第二杯半價。

    水利局長宋德仁表示，中港大排服務中心位於新莊中原路與中華路二段交叉口，為活化空間使用，當作中港大排中繼休憩站，經委外招商由「獨咖啡自家烘焙坊」取得經營，簡單的屋頂設計成為當地指標建物，提供參觀光雕展的民眾休憩空間。

    市民黃先生說，今年光雕展比去年更精彩，尤其是高達五公尺的光之女神主題燈飾視覺效果一流，幸福路到昌盛街這段藝術裝置美得宛如鎏金隧道，令人驚艷。

    獨咖啡將於十九日起至廿三日連續五天，在光雕河廊拍照或錄影上傳至臉書、IG等個人社群平台，可在當天晚間六點至八點到獨咖啡領取一日堅果包，每日限量一百包，光雕展期間美式、拿鐵咖啡外帶第二杯半價。

    中港大排光雕展即日起至三月廿三日，每天點燈時間為晚間六點至十點，民眾可搭乘捷運環狀線至幸福站出口，沿幸福路往中華路二段方向步行約十分鐘，或搭乘公車九十九、二九九路線至財源廣場下車，步行約兩分鐘抵達展區。

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