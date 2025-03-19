《新北捷運》多元化拚收益 站務員兼超商店員

新北捷運公司員工王藝蓁，擔任過輕軌司機員，現在超商煮茶葉也難不倒她。（記者翁聿煌攝）

2025/03/19 05:30

記者翁聿煌／專題報導

超商店員萬能，不但要結帳、補貨上架，還要煮茶葉蛋、收取快遞、影印資料等，在新北大眾捷運公司，上述工作也是站務員必須勝任的任務，一個人當三個人用，三頭六臂、神通廣大。

新北捷運公司從二○二四年十二月起，在環狀線十四張站推出「FamilyMart x New Taipei Metro」聯名概念店，新北捷董事長林祐賢說，希望從聯手超商營運來增加營收，會擴增新北捷運沿線站點，商業經營的獲利模式。

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環狀線十四張站設超商

「您好，歡迎光臨！」在新北捷運擔任輕軌司機員的王藝蓁，換上新北捷與全家超商的黑灰色制服，一邊向進出超商的民眾熱情招呼、一邊熟練地煮茶葉蛋，毫無違和感，她說，從參與籌劃、設計超商動線到實際營運，很榮幸擔任首家店的站長。

員工陳俊廷歷練新北捷運的行政、站務和司機員等，也兼任超商的工作，他表示，這有助於換位思考，了解各部門的困難和考量。

打造兒童戶外教學園區

但另一方面，新北捷不斷推陳出新，也讓不少員工反彈，抱怨「不務正業」。總經理吳國濟說，會持續與員工溝通，畢竟新北捷運的運量不如台北捷運，想要收支平衡勢必要靠副業來增加營收。

此外，新北捷運公司也開發多元的營利機會，例如與繪本名家幾米聯合設計周邊商品，今年三月起在捷運淡海機廠打造捷運版的「兒童職業體驗樂園」，成為寓教於樂的戶外教學園區；吳國濟表示，面對不斷改變的社會和AI潮流，新北捷不能固步自封，組織及人力運用要不斷精進調整，才能與時俱進並轉虧為盈。

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