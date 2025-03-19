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    新北捷運慘賠8億 開源節流「虧轉盈」

    新北捷運的路線位於大台北生活圈的蛋白區，光靠票務經營入不敷出。（記者翁聿煌攝）

    新北捷運的路線位於大台北生活圈的蛋白區，光靠票務經營入不敷出。（記者翁聿煌攝）

    2025/03/19 05:30

    以人力效益極大化、增加副業創造營收 前年首度轉正 年賺1億

    記者翁聿煌／專題報導

    新北市的捷運工程陸續完工通車，三峽鶯歌線將於明年啟用，外界擔心搭乘人次遠不如台北市，是否造成財務負擔？新北市大眾捷運公司總經理吳國濟表示，新北捷運每天約十萬人次搭乘，確實不如台北的兩百萬人次／天，光靠票務收入無法平衡收支，已努力開源節流，這兩年逐漸轉虧為盈，有信心邁向獲利。

    吳國濟指出，台北市的捷運路網集中在大台北生活圈的蛋黃區，因沿線人口聚集，交通便利吸引乘客搭乘，但新北捷運是延伸到比較偏遠的蛋白區，許多民眾僅在早、晚通勤，票務收入難與台北市比擬，例如淡海輕軌經營初期，每年近兩億元虧損，但近年隨著淡水人口成長，加上車站、車廂廣告及「捷運超商化」等副業經營，收支已漸打平，新北市捷運公司營運七年來，最多是八億餘元的累積虧損，在不斷努力後，目前的累積虧損額已下降到六億餘元。

    車廂廣告 經營「捷運超商」

    他說，相較於台北捷運以蛋黃區的人潮疏運為主，新北捷運路線兼負帶動城市發展、改變城鄉面貌的功能，營收需要長時間培養客源，已想方設法開源、增加副業等收入，在人事經費上，台北捷運約有六千名正式員工外加兩千多名保全、清潔人員，新北如果比照台北市各站及機廠的人力編制，「賠都賠不完」，所以新北捷的人力編組已經過三次精簡，「一個人當三個人用」。

    人力精簡 一人當三人用

    吳國濟表示，這不是壓榨勞力，而是讓人力效益極大化，在維持安全和服務品質的前提下，原本輪值三班的維修、站務和清潔人力已減成兩班，並視各站運量滾動式調整；在開源上，各車站的牆面、車廂及淡海輕軌的高架梁柱皆開放廣告租用，去年十二月起也與全家超商合作，由全家提供品牌及經營技術，新北捷運提供人力，先在捷運環狀線十四張站經營超商來增加營收，「捷運超商化」的副業經營模式已吸引其它縣市觀摩取經。

    去年環狀線受損仍盈餘

    吳國濟說，新北捷運前年度的營運績效首度由負轉正，前年有一億多元的盈餘，去年因為○四○三花蓮地震造成環狀線受損而暫停營運約八個月，盈餘降到三千多萬元。

    新北捷除了既有的環狀線、淡海線和安坑線，明年有三鶯線啟用，市府也爭取中央核定五股泰山輕軌、深坑輕軌、淡海輕軌第二階段等新路線，隨著路線轉乘更便利，搭乘人次會持續增加，有信心創造更多盈餘，改善先前的虧損問題。

    新北捷運為開源節流，首創經營超商，並由捷運員工擔任服務工作。（記者翁聿煌攝）

    新北捷運為開源節流，首創經營超商，並由捷運員工擔任服務工作。（記者翁聿煌攝）

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