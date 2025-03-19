四技二專技優保送 錄取率90.48%

今年四技二專統測報考人數為6萬6311 人，較去年減少3050人。（資料照）

2025/03/19 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕今年四技二專技優保送入學招生昨公告分發錄取結果，共計二十所科技校院提供四百九十五個名額，最後錄取二百二十八人，錄取率為九十．四八％。最熱門領域為機械、電子、電機。技專校院招生委員會聯合會主任王錫福提醒，錄取生須於本月二十六日下午五時前完成報到，否則視同放棄。

根據技專校院招生委員會聯合會資料，今年二十所科技校院參加招生，提供一百五十七個系科（組）、學程，共四百九十五名，名額最多前三類別為機械、電子、商業。

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機械、電子、電機最熱門

符合保送資格報名考生計二百六十五人，其中報名最多前三類分別為機械、電子、電機。上網完成登記志願者計二百五十二人，經分發錄取二百二十八人，分發錄取率為九十．四八％。

王錫福也提到，完成報到手續錄取生，除在規定時間內以書面向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則一律不得再參加今年科技校院繁星推甄入學、四技申請入學、四技二專技優甄審入學、甄選入學、日間部聯合登記分發及各大學校院入學等招生。

今年報考人數減少3050人

此外，今年四月二十六至二十七日將舉行的統一入學測驗，其四技二專暨二技准考證今日寄發。今年四技二專總計報考人數為六萬六三一一 人，較去年減少三○五○人；二技報考人數為六二九○人，較去年減少十五人。

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