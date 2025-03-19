繁星錄取率64.12% 缺額1146／文化大學缺132名最多 台大缺19名、2系組無人錄取

今年大學繁星推薦昨公布，文化大學缺額132名最多。（資料照）

2025/03/19 05:30

錄取率較去年減少0.07％

〔記者楊綿傑、黃子暘／台北報導〕今年大學繁星推薦昨公布第一到第七類錄取名單，今年錄取率六十四．一二％，較去年減○．○七％，缺額一一四六名為近三年新低，以文化大學缺一百三十二名最多，而龍頭台灣大學則有十九名缺額，其中有兩系組無人錄取，台大表示，可能與錄取標準設定過高導致報名人數過少有關。

缺額回流至分發入學管道

根據大學甄選入學委員會資料，今年有六十五所大學一七一二個學系參加招生，提供一萬五六八九個招生名額，以及一九六二個原住民外加名額。而第一類至第七類學群招生名額報名人數為二萬二三一七人，最後錄取三百六十六所高中推薦的一萬四三○九名一般生，招生缺額有一一四六個，較去年少五百六十七個，將回流至分發入學管道招生。

請繼續往下閱讀...

第八類學群醫、牙學系報名人數共計七百一十八人，較去年增加六十四人。經第一階段篩選後，通過醫學系第一階段篩選人數計有三百一十六人、通過牙醫學系第一階段篩選人數則計有六十六人，後續再進行二階面試。 甄選會總幹事、中正大學教務長李翠萍則提醒，考生若對結果有疑義，須在今中午十二時前，透過網路向甄選會提出申請。

腦麻邱翊恩 錄取台大財金系

台大今年繁星招生名額四百三十四名，包括將進行面試醫學系的十六名、牙醫系兩名，報名有二八一○人次，最後錄取三百九十七名，占總招生名額十二．四四％， 新北高中學生邱翊恩為腦性麻痺患者，以堅強意志與恆心自律向學，錄取台大財務金融學系，令人敬佩。

十九名缺額分布在八個系組，其中生物環境系統工程（生工）、植物病理與微生物（植微）二系無人錄取。台大註冊組主任李宏森說明，生工系開出四個名額，有十五人報名；植微系開出兩個名額，有三人報名，兩系報名人數偏低，至於是否與錄取標準設定有關，會再與學系討論。

今年繁星推薦錄取台大的學生，來自全台二百四十二所學校，超過九十七．五％高中校排十％以內，另有一名獲錄取學生在其高中校排為十八％。李宏森認為，近幾年繁星學生在入學後表現最好，該制度能發揮校校等值精神，讓優秀同學有機會錄取優質頂大，未來繁星名額預計會再略微增加，但尊重各學系想法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法