北市光華商圈水溝惡臭 蔣萬安允專案改善

台北市長蔣萬安昨天出席中正區里長有約座談，有里長反映水溝惡臭，多年沒解決。（記者塗建榮攝）

2025/03/18 05:30

蔣︰現有11戶先接管4戶 另7戶老舊建築 透過新工法優化

〔記者何玉華、劉詠韻／台北報導〕今年度台北市長蔣萬安與里長有約昨天從中正區起跑，光華數位新天地及八德商圈所在的梅花里里長吳崑山抗議說，做為全國最重要的3C觀光地區，「都沒有進步、什麼都沒有」，連一個水溝惡臭講了再講，至今都沒有改善；蔣萬安允諾專案處理，要求工務局衛生下水道工程處進行詳細的計畫期程，一個月內先跟里長報告進度。

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梅花里長怨觀光地區建設零分

今年的里長有約與往年不同，在里長提問前增加區長區政簡報，蔣萬安也改變過去由各局處先說明的做法，主動表示直接由他回應里長；排在第二順位發言的吳崑山先肯定建設進步，隨即表示做為3C觀光地區的里「都沒有進步、什麼都沒有」，他要抗議，直言八德路觀光地區的建設零分，非常遺憾。

歷屆里長有約都提案 沒有改善

吳崑山說，里內新生南路一段二巷九弄的水溝飄惡臭，他在歷屆里長有約都提案，至今沒改善；日前市容會報終於有進展，但「說歸說，不知道什麼時候能做好？」里民都受不了了。

蔣萬安指示以接管專案處理，現有十一戶尚未接管，先接管 其中四戶，另外七戶因為上方有建物，但可以透過新的工法優化，試著排除障礙，最終目標是十一戶都完成接管，改善惡臭；要求衛工處進行詳細計畫期程，一個月內跟里長報告進度。

衛工處︰7戶以專案或提供補助

衛工處補充說，十一戶中有四戶是臨時門牌，離馬路較近，預計五月底前處理，另外七戶屬老舊無執照建築物，沒有施工路徑，將透過專案或為民眾提供補助等方式解決，不得已就會進行裁罰。

另外，新營里里長莊柏辰提案，里長主動提案的公共建設須納入里長偕同驗收；蔣萬安表示，開工後、竣工前都會主動向里長說明進度，驗收前也會向里長請教施工意見，以與里長原本提案及希望達成的目標達成一致，避免落差。

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