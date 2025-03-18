大村國小合唱團 獲邀國慶大會領唱

大村國小合唱團參加全國學生音樂比賽國小組同聲合唱，勇奪全國特優，為家鄉添榮耀。（彰縣府提供）

2025/03/18 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣大村國小合唱團十四日代表參加全國學生音樂比賽國小組同聲合唱，勇奪全國特優，為家鄉再添榮耀。校方已獲總統府邀請，將於今年十月國慶大會上擔任國歌領唱團隊，三十八位孩子將用天籟之聲唱出彰化的驕傲。

上週再奪國小組合唱全國特優

該團歷年成績亮眼，前年在波蘭克拉克夫國際合唱大賽中勇奪兒少組金獎及雙金最高榮譽，為台灣爭光；同年受邀於彰化建縣三○○年慶典獻唱，展現在地文化自信。去年登上和碩集團尾牙舞台，與「蘇打綠」同台演出，並在彰化縣音樂比賽中摘下同聲合唱及客語合唱雙冠，順利取得全國賽入場券。

請繼續往下閱讀...

38位團員追求卓越贏得肯定

全國學生音樂比賽競爭激烈，國小組同聲合唱更被視為挑戰性最高的賽事之一。今年大村合唱團三十八位小選手歷經嚴格訓練，堅持每次練習只為追求卓越，最終以實力贏得全國特優肯定。

值得一提的是，今年自選曲《飛翔》由指揮林義凱老師作詞、作曲，融合合唱團廿五年來的心路歷程，展現孩子們的勇氣與夢想。為在全國賽中呈現最佳狀態，老師們重新編曲，並在兩週內訓練團員詮釋無伴奏Acappella，經教務處老師討論修正歌詞，最終贏得滿堂彩。

合唱團自二○○○年成軍，魏相英、林義凱老師共同指導，近年來吳怡靜老師加入，積極培訓Ｂ團，讓更多孩子快樂歌唱。如今合唱團分Ａ、Ｂ兩團，團員涵蓋二至六年級，隊伍日益壯大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法