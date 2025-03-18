嘉縣親子藝術節 連11天119場表演

嘉義親子藝術節演出團隊邀請大小朋友來同樂。（記者蔡宗勳攝）

2025/03/18 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕「二○二五嘉義親子藝術節」將於兒童節連假期間四月三日登場，活動一連十一天，在嘉縣表演藝術中心安排廿六場互動體驗工作坊及一一九場演出，加上親子特色市集，縣長翁章梁昨邀請大小朋友一起來參與親子共享的藝術盛宴。

4月3日登場 有售票也有免費入場

翁章梁表示，親子藝術節今年主題「兒童新莊園」，包括奇幻舞台、神奇劇場、魔法小屋、歡樂影城、尋寶市集等五大主題，邀請更多國內外優秀表演團隊演出；他推薦台語親子音樂劇「春天佇佗位」，由台式搖滾金曲歌王朱約信（豬頭皮）飾演阿公，透過生動的台語對話與旋律，帶領小朋友在劇場中感受台語文化魅力。

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縣府文化觀光局表示，活動也邀請以馬戲為基礎的「紅鼻子馬戲團」、打擊音樂為主的「嘉頌擊樂」、結合遊戲唱跳的「糖果星球派對」及以精工布袋戲著稱的「三昧堂創意木偶團隊」等在地團隊演出。

另外，親子、音樂、特技馬戲展演、德國手搖琴、姐姐帶動跳、動物造型表演、扯鈴及傳統技藝，皆在免費入場的戶外奇幻舞台熱力演出。活動詳情及售票資訊，可上嘉縣表演藝術中心官網或臉書粉絲專頁查詢。

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