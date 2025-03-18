首創縣級專區 屏縣光電場糾紛少

屏東從88風災後的養水種電開始，種電已有十多年歷史，屏縣府透過說明會、說明手冊等，也要求光電廠商務必告知農民權益的變更，這幾年幾未傳出農保剔除糾紛。（記者陳彥廷攝）

2025/03/18 05:30

讓660平方公尺小場關門 防止農地破碎 農民出租前了解權益變化

〔記者陳彥廷／屏東報導〕雲林縣傳出數千位農民農保身分因出租種電恐遭退保，因時近農會選舉又受國民黨立委提案影響，極具政治敏感性，不過，全國最早在八八風災後即進行「養水種電」的屏東縣，卻未傳大規模不滿，主因是縣府是透過不斷的宣導及成立「縣級專區」，率先讓六六○平方公尺光電場（簡稱六六○場）落日關門，多年來，大多農民要出租前都非常明瞭自己權益可能的變化。

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助嚴重地層下陷區產業轉型

「變更量近年少很多！」，屏縣府農業處指出，農業部在二○二○年八月起不再受理變更小於兩公頃的案場，屏縣府還早一步在七月對「六六○場」關門，公告不再核淮六六○場，且農業部又增加對兩公頃以上場案的審查，因此近年的實質變更是越來越少。

農業部為區隔良田與及不利農業經營的農業用地，明訂「嚴重地層下陷地區內不利農業經營得設置綠能設施之農業用地範圍」（簡稱中央專區），全國許多縣市都有劃設，屏東則是在林邊劃有四九五公頃的範圍，中央專區內最重要的區別即是不必將地目變更為特定事業目的用地。

後續屏東縣府為協助嚴重地層下陷地區進行產業轉型，在二○一八年於東港、林邊、佳冬及枋寮公告屏東縣嚴重地層下陷地區土地活化利用暨太陽光電發電業的整體規劃，開設全國首創的「縣級專區」，但必須進行地目變更為特定事業目的用地。

多年宣導 舉辦地方說明會

屏縣府綠能辦公室指出，在設立縣級專區後，發放說明手冊到鄉鎮市公所或村里辦公室，並舉辦地方說明會，也要求光電廠商務必告知農民，近年並新增檢核表，都是要在簽約前明確告知農民權益可能的變更。

目前坊間每分地出租行情價是每年四萬元，綠辦直言，縣級專區嚴格從二○一九年起算也有五年以上歷史，經過多年宣導或是農民口耳相傳，屏東的農民大都會了解出租種電後權益可能有所變更，因此近年幾乎不曾聽聞類似的合約糾紛。

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