包機直航 173金門旅客遊台東

台東金門包機首航抵達台東機場，航空站安排噴水儀式。（記者黃明堂攝）

2025/03/18 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府推動與金門縣共同推出包機直航，首架昨天由立榮航空載一百七十三旅客到達台東，航空站特別在機坪以「噴水禮」歡迎。台東縣府獻戴原住民花圈，表達熱情歡迎，希望未來有更多航班方便鄉親旅遊，也讓兩縣的交流更為密切。

航空站在機坪以「噴水禮」歡迎

台東縣政府為歡迎來自金門的遊客，安排一場融合在地原民文化的迎賓儀式、營火晚會，遊客不僅可在活動中欣賞台東原民祭儀、天籟歌聲、歡樂舞蹈，更能深入感受台東文化特色，探索不一樣的旅行。

請繼續往下閱讀...

金門遊客林先生表示，台東是台灣空氣品質最好的城市，一直很想來台東旅遊，這次很開心有機會跟著家人朋友到來，下機後深呼吸真的不一樣，感受到休假的愉快與放鬆，也希望透過這次旅遊品嚐更多美食、體驗台東在地文化。

兩地縣府共同促成 觀光新契機

台東縣府說，推動台東、金門包機航線，不僅雙方居民有更便捷旅行選擇，也為觀光業迎來新契機。金門旅客將免去舟車勞領、輕鬆抵達台東，感受豐富的自然景觀與部落文化、享受溫泉療癒、品嚐特色美食和農產品；同時，台東縣民也能利用這條航線輕鬆造訪金門，體驗金門深厚的歷史背景與獨特戰地文化。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正指出，縣府團隊今年有多個國內外包機直航服務，包機直飛不僅方便台東鄉親外出旅遊，也為台東帶來更多觀光客，很高興這次兩地縣政府共同促成首次包機直航，期許兩地未來能有更多直飛航班，讓兩地觀光能邁進新里程碑。

百餘名遊客從金門抵達台東機場，展開旅遊。（記者黃明堂攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法