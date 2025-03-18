菱波官田線 打卡新景點亮相

西拉雅國家風景區，在台1線與台南官田後潭路口設置全新西拉雅入口意象，昨天啟用。（記者楊金城攝）

2025/03/18 05:30

〔記者楊金城／官田報導〕騎乘單車暢遊「菱波官田線」欣賞美景，還能蒐集最新的熱門打卡點「西拉雅入口意象」，即日起車友與入口意象拍照打卡，上傳個人FB或IG，即可至西拉雅官田遊客中心兌換小禮物。

西拉雅國家風景區在台一線與官田後潭路口設置西拉雅入口意象，地點醒目，昨天由西拉雅管理處處長許主龍、立委郭國文、官田區長洪聰發等人啟用，為自行車菱波官田線、官田遊客中心增添旅遊新亮點，首發體驗的車友稱讚為遊程留下最美的見證。

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許主龍指出，遊客沿菱波官田線騎經官田、六甲，欣賞自然生態、田園風光與人文景觀，深度體驗地方文化與歷史。

「菱波官田線」繞行一圈約廿三公里，並可連接兩條國家綠道「山海圳」、嘉南大圳「水圳綠道」。

郭國文說，西拉雅入口意象象徵官田區豐富的自然與人文資源，也是旅客進入西拉雅的重要地標。遊客並可搭乘台鐵至隆田火車站，再騎車漫遊菱波官田線，造訪烏山頭水庫、八田與一紀念園區、隆田Cha Cha園區、水雉園區、川文山、官田慈聖宮，感受地方自然美景與文化底蘊。

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