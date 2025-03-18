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    首頁　>　生活

    陌生男偷窺洗澡僅罰3千 受害女嘆太輕

    2025/03/18 05:30

    〔記者王俊忠／台南報導〕住在台南市南區金華路某停車場附近的一名女子，今年三月深夜在家裡浴室洗澡時，突發現背後窗戶遭打開，轉身瞥見陌生男子的臉，驚覺遭到偷窺。受害女報警，警方循線查獲涉偷窺的陳姓男子、並依社維法開罰三千元。受害女嘆說，車輛未禮讓行人罰六千元；洗澡被看光卻只罰三千元，女性安全沒什麼保障。

    強調車輛未讓行人都罰六千

    女子表示，三日深夜近十二點正在男友住家浴室洗澡，聽到後方有聲響，起初不以為意，後來有更大聲響，回頭看窗戶被完全打開，接著看到半張陌生男子的臉出現在窗外，嚇得大叫、馬上關起窗戶，趕緊穿上衣服。

    事後，受害女與家人討論並於隔天凌晨報警追查偷窺狼。女子說，從那天起每天都睡不超過四小時，情緒很焦慮、害怕，每次洗澡都會神經兮兮盯著那扇窗，情緒不穩定到與男友甚至母親都有些爭吵，後來去就醫看身心科、吃藥改善。

    警方︰未使用工具未觸刑法

    轄區南市警六分局說明，被害女向警方報案，經調閱監視器影像查到涉案的陳姓男子，並通知陳男到案，陳男坦承犯行不諱。由於未透過工具窺視，不構成刑法妨害秘密罪，警方已依違反社會秩序維護法裁罰陳男三千元台幣。另對受害女住處加強巡邏。

    律師江信賢表示，沒用工具或設備偷窺，確實刑法無法可管，現行只能用社維法第八十三條規範，可處六千元以下罰鍰，條文是一九九一年制訂，迄今只能罰六千元以下，是否可收警懲與嚇阻效果，確實有討論與修法的空間。

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