缺人力 逾3分之1護理師未執業

中部地區30餘家醫院及護理院校主管共同參與支持「健康台灣政策、護理創新」聯合串聯儀式，展現各界打造健康台灣的決心。（記者歐素美攝）

2025/03/18 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕台灣領有護理師執照人數卅萬九三九一人，實際執業人數僅十九萬三八七六人，逾三分之一護理師未執業！因醫院八成護理師需要輪班，年輕世代重視生活品質及休假旅遊，導致醫院護理人員流失率逐年上升。

推動「當護理師成為榮耀」

國內醫療體系面臨護理人力短缺的嚴峻挑戰，弘光科技大學日前舉辦「台灣護理論壇─護理創新、健康永續」，邀集產官學界深入探討護理人力政策、人才培育與跨域創新發展，打造友善職場、提升照護品質，並推動護理專業再定位，希望讓「當護理師成為一項榮耀」不再是夢想。

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論壇共有來自中部地區卅餘家醫院及護理院校主管共同參與。衛福部護理及健康照護司司長蔡淑鳳分享「健康台灣政策與護理人力政策」時指出，目前台灣領有護理師執照人數卅萬九三九一人，實際執業人數僅十九萬三八七六人，其中，六十三％在醫院執業。

蔡淑鳳表示，因醫院八成護理師需要輪班，年輕世代重視生活品質及休假旅遊，導致醫院護理人員流失率逐年上升。衛福部為此積極推動十二項護理人力整備政策，包含彈性排班試辦、幸福職場認證、夜班獎勵金、護病比獎勵與臨床導師制度等，今年度更編列逾六十七億元預算，以強化護理友善執業環境與人力留任。

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