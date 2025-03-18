《台中》年增逾2萬戶 污水接管戶破30萬

台中污水下水道接管數突破卅萬戶。（市府提供）

2025/03/18 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市污水下水道接管數突破卅萬戶，台中市長盧秀燕盼在二○二七年增到卅五萬戶；內政部政務次長董建宏十七日肯定台中市配合推動讓水資源再生利用，他另指出，財劃法修正後未來地方要承擔比較重的責任，也盼台中市及地方議會繼續支持推動；水利局說，中央原全國一致均補助九成二比例，目前未接獲中央調整補助比例通知。

6年增13.1萬戶 後年拚30萬戶

盧秀燕指出，她二○一九年上任後積極推動污水用戶接管倍增計畫，去年起台中市府也提高每戶的補助額度，從原來的四．八萬至九萬元，調升至六．五萬至十五萬元；截至今年二月底，六年增加約十三．一萬戶，全市污水接管戶數累計突破卅萬戶，成長幅度為歷任市長之最，平均每年增加逾兩萬戶。

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董建宏昨受邀見證台中市達成卅萬戶污水下水道接管戶數，他強調，污水下水道工程是「看不見的良心工程」，感謝歷任台中市長尤其是盧市長有此魄力大力支持。

成長幅度 歷任市長之最

董建宏說，水資源是國家非常重要的資源，過去國土署持續補助台中市府包括八億污水周遭環境改善及四十七億再生水廠等建設，尤其中科將迎來另外一座台積電護國神山到來，水資源再生利用非常重要，感謝台中市府、民代跟國土署通力合作；但董建宏也說，未來隨著新財劃法劃分後，「可能地方政府要承擔比較重的責任」，期待地方與中央有更多相互合作，也希望地方議員繼續支持。

水利局長范世億指出，已往中央補助地方推動污水下水道預算全國一致均補助九成二比例，台中市自盧市長上任以來推動每年約投入十五億，未來要達成卅五萬戶約需卅億，目前尚未接獲中央通知修改補助比例。

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