《台中》海線景點多 缺乏特色候車亭

台中歌劇院的公車候車亭。（台中市府提供）

2025/03/18 05:30

議員指多以市區為主 忽略舊縣區 交通局︰檢視站位空間 評估設置

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市區有很多公車候車亭非常有特色，民進黨市議員楊典忠表示，台中市海線很多觀光景點非常具有特色，卻沒有特色公車候車亭，像高美濕地、梧棲漁港、港區藝術中心、鰲峰山公園等，市府因旅客增加而增加數條公車路線，但是公車候車處不是一支站牌，就是簡單的候車亭，缺少地方特色，要求市府應該增加建置特色候車亭，讓到訪遊客拍照打卡，增加台中觀光行銷。

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議員︰可行銷觀光 成吸睛地標

交通局表示，將持續檢視沿線公車站位現地空間條件，以評估設置候車亭，另外為美化候車亭並結合當地資源，交通局已訂定「公車招呼站公共設施認養作業要點」，期能將當地資源及景點特色納入候車亭設施內，增添地方特色風釆。

市議員楊典忠表示，公車候車亭除了要有候車功能的舒適空間外，也是城市意象代表，若是公車候車亭有創意、有特色，便常常成為觀光遊客的打卡地標，若是融入地方特色的候車亭，更能成為網路吸睛標的，讓遊客到站下車，便成為故事，透過網路宣傳，外地人馬上就可以讓知道當地特色、歷史或美食，將具有觀光效果。

楊典忠說，根據交通部觀光署統計觀光休憩景點，台中市的海線有高美濕地、梧棲漁港、東海藝術商圈夜市、大甲鎮瀾宮、鐵砧山，以及台中海線著名觀光景點如高美濕地旁邊風車大道、港區藝術中心、清水眷村文化園區、牛罵頭遺址文化圈、鰲峰山公園、大楊油庫、深波圖書館、台中機場、梧棲老街、出張所等，但是全都沒有特色候車亭。

交通局︰海線有二處特色候車亭

楊典忠更不滿指出，部分景點竟還是一支站牌而已，台中市合併升格至今十五年，交通局眾多的特色候車亭，還是都以市區為主，但是舊縣區，甚至海線，都非常少，而海線有特色的觀光景點很多，交通局不應輕忽海線的特色。

楊典忠表示，希望交通局與觀光旅遊局盤點規劃特色候車亭，以利觀光遊客拍照打卡，增進海線景點觀光行銷。

交通局表示，海線很大，有設二處特色公車候車亭，如台中港旅客服務中心設置梧棲轉運節點，水藍色候車長廊線條簡潔，另位於大甲火車站前的「老榕樹意象」候車亭。

台中市議員楊典忠表示，海線很多觀光景點非常有特色，但公車候車處竟還只是一根站牌。（記者蘇金鳳攝）

大甲車站的老榕樹候車亭。（台中市府提供）

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