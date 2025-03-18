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    龍崎國小前校長被控霸凌老師 南市教局：申訴人撤回 依法結案

    國小校長遭投訴疑似職場霸凌案，南市教育局嚴正表示，已依法查處。（資料照）

    國小校長遭投訴疑似職場霸凌案，南市教育局嚴正表示，已依法查處。（資料照）

    2025/03/18 05:30

    〔記者王姝琇、王涵平／台南報導〕前台南龍崎國小校長徐至賢被控曾對三名教師職場霸凌，南市教育局表示，前年接獲一名教師申訴即啟動調查，期間申訴人撤回申訴，依程序秉公處理絕無包庇，其餘教師則並未提出申訴。

    時任龍崎國小校長徐至賢被控職場霸凌三位教師，教育局指出，當時僅一名教師提出霸凌申訴，事後又自行撤回申訴，依法予以結案。至於在申訴撤回後，依法不得對同一事件再行申訴，且該案已逾救濟時效，惟當事人如認為處置不當或遭受霸凌，可檢具新事證提出陳情。

    教育局表示，該校因校內長期紛爭不斷、屢見相互檢舉與陳情事件，影響校務運作與學生受教權益，案件經教育局依程序啟動調查後，相關違失行為人皆已依規定懲處。在事件相關人員調離學校後，目前校務運作穩定、校園和諧。

    對於霸凌指控，現任新山國小校長徐至賢表示，事件發生時初任校長，敏感度不夠，因行政程序遭申誡，會記取教訓，未來會全力提升辦學品質，維護教師與兒少的權益。

    此外，某校畢旅期間傳出教師疑似性騷案，教育局表示，經查為代課教師於畢旅晨間起床時間，持手機在獲同意後進入學生房間拍攝晨間生活，經檢舉後，立即啟動調查。調查小組認定，該師進入學生房間屬實，惟性騷擾情節輕微，應接受性別平等教育八小時及心理諮商輔導，該師也已離職，至於校長未即時通報，已給予申誡二次及罰鍰十二萬元處分。

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