藍委擬立法恢復7天國假 內政部長：缺乏共識恐添疑慮

立法院內政委員會昨審查紀念日及節日實施條例草案，內政部長劉世芳列席。（記者方賓照攝）

2025/03/18 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕立院國民黨團將「還假於民」列為新會期優先法案，立法院內政委員會昨審查「紀念日及節日實施條例草案」，內政部長劉世芳受訪表示，恢復七天假並非一個真正議題，立院上個會期曾舉辦公聽會，立委、學者完全沒共識，且紀念日放假與否涉及勞動關係的改善，若在缺乏共識下倉促入法，恐怕會造成更多疑慮。

現行「紀念日及節日實施辦法」僅屬行政命令層級，朝野多位立委提案將實施辦法提升為法律。在放假提案方面，劉世芳指出，現行辦法訂有十二個紀念日、六個民俗節日、九個特定節日；經統計，目前各立委提案版本，計有紀念日卅三種、節日則多達卅八種，差異甚大。

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劉世芳指出，公務員依「公務員服務法」暨相關人事法令、勞工依「勞動基準法」暨其施行細則相關規定辦理，其與紀念日及節日全國一致的性質並不相同。她強調，放假日多寡影響甚鉅，仍應從國家整體利益綜合評估，做最適當的規範。紀念日及節日的實施，因所涉層面甚廣，且各立委提案意見紛陳，建議凝聚社會共識後妥為規劃。

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