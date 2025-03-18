8學者獲頒國家獎座主持人／總統：創造個人成就、促進國家發展 都是英雄

教育部昨舉行國家講座主持人、國家產學大師獎暨學術獎頒獎典禮，總統賴清德（前排左四）、行政院長卓榮泰（左三）、教育部長鄭英耀（右三）出席，表揚得獎者的學術貢獻。 （記者羅沛德攝）

2025/03/18 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕學術界最高桂冠、教育部第廿八屆國家講座主持人，昨日由總統賴清德親自頒贈。賴清德表示，八位得主們不僅創造個人成就，更促進國家社會發展，讓台灣更美好，都是英雄。

八名國家講座主持人，台大占五人，包括台大校長陳文章、教授李怡庭、陳聖賢、林麗瓊、楊志新，另有國立陽明交通大學兩人為賴明治及黃金維，以及成功大學蔡明祺。而陳文章、李怡庭、楊志新及賴明治均是第二次獲獎，成為終身榮譽國家講座主持人。

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賴清德表示，人才是國家競爭力的根本，高教多元創新是國家繁榮的最大動力，他允諾政府會作大學後盾，也會繼續投資技職教育，讓各行各界隱形冠軍都可成長茁壯。

教育部提供國家講座主持人三年共六○○萬元獎助經費，廿八年來全國僅一六九人獲此殊榮。其中，陳文章導入綠色材料元素於光電等研究，並培育產業高階研發人才而獲殊榮。他表示，身為台大校長，在學術研究及培育人才要以身作則，在研究團隊和行政團隊共同努力下，他會兼顧校長及國家講座主持人的責任，並樂於與國內及國際分享研究成果。

此外，「國家產學大師獎」得主為雲林科技大學特聘教授溫志超、台灣科技大學特聘教授邱煌仁；「學術獎」得主包括台大外文系特聘教授張小虹等十七人，每人獎金九十萬元。

國立台灣大學校長陳文章獲頒國家講座主持人。（記者羅沛德攝）

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