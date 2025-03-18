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    大學開課門檻 國立5到10人、私立約15人

    多數學校將不同學制班別及課程種類人數門檻，以開課或排課辦法做明確規定。（記者楊綿傑攝）

    多數學校將不同學制班別及課程種類人數門檻，以開課或排課辦法做明確規定。（記者楊綿傑攝）

    2025/03/18 05:30

    〔記者楊綿傑、林曉雲／台北報導〕世新校方訂出「選修課滿三十人才得以開課」，過高門檻引發學生抗議損害受教權。本報調查，國立大學多訂在五至十人、私立大學約十五人，全校性通識或體育門檻可達廿、三十人，同時多保有彈性機制，確保學生權益。

    元智大學校長廖慶榮表示，元智參考國立大學標準，確保課程資源的有效運用，針對重要課程，也保留彈性調整機制。

    中原大學教務長皮世明表示，開課門檻依學校自身條件不同，涉及師資員額、實際在學人數及學生修課需求，學生若有特殊需求可向教務長申請核准。

    東吳大學教務長許晋雄指出，處理停開課程皆會考量其特殊性，有專案同意續開的彈性措施，不會只因人數不足全面停開。

    銘傳大學秘書長樊中原解釋，開課人數很有彈性，只需要陳報學校，十幾人或廿幾人均可開課，校方還是會尊重老師的決定。

    保有彈性機制 確保學生權益

    實踐大學前校長陳振貴表示，開課人數門檻需經教務、人事、會計等單位謹慎計算，明訂在開課辦法中，保留彈性才能減少爭議。就經驗上來看，大部分學校學士班門檻在十至十五人左右，通識及遠距教學課程才會超過卅人。

    一名大學前校長認為，規模若在五千人以上學校，無論一萬人或兩萬人，門檻訂在十五人屬於合理，但若少於五千的人的學校，反而更要考慮將門檻往下修，以免很多課都開不成。

    一名大學教務長指出，應去了解修課人數少的原因，並與學生溝通再調整，即便要調高門檻，也應先考量從通識或體育等全校性課程著手。但也有一名大學主管認為私校思考資源有效配置無可厚非，但涉及學生權益，可從學系課程地圖調整，而非以僵固、表面方式解決。

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