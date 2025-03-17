布袋樹林里長本屆選3次 同家人勝出

2025/03/17 05:30

〔記者蔡宗勳、林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮樹林里第二十二屆里長選舉兩年多前由莊仁義當選，但他因涉幽靈人口案辭職，前年三月第一次里長補選由莊仁義的兒子莊照鼎當選，但莊照鼎涉父親幽靈人口案被判刑，去年底辭職，前天該里進行第二次里長補選，由莊照鼎妻子戴雅蘭勝出；父、子、媳在同屆三次里長選舉獲勝，為台灣地方自治史上罕見。

莊仁義為樹林里第十三屆至十七屆里長，但第十八屆到二十一屆里長選舉連續輸給前里長王翠雯，本屆選舉莊仁義以二三二票險勝王翠雯二一六票；莊仁義因涉幽靈人口案，二○二二年十二月二十五日就職當天辭去里長職務，兒子莊照鼎於隔年三月里長補選時再次擊敗王翠雯。

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但莊照鼎就任里長後，去年九月因同件幽靈人口案被嘉義地方法院判處有期徒刑兩個月，緩刑兩年，褫奪公權兩年；莊照鼎說，原本上訴二審，但自己不想看到年邁鄉親一再上法院出庭，去年十二月辭職，撤回上訴。

第二次里長補選，換莊照鼎的妻子戴雅蘭參選，前天以二三六票擊敗對手前樹林里社區發展協會理事長周聖宗的一六五票；戴雅蘭說，感謝鄉親不離不棄，在剩餘約一年九個月的里長任期將全力以赴，回報鄉親支持。

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