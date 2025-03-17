朴子溪黃花風鈴木、苦楝樹 花海輝映

朴子溪南堤太保市田尾段的黃花風鈴木大道，賞花客絡繹於途。（記者蔡宗勳攝）

2025/03/17 05:30

〔記者蔡宗勳、林宜樟／嘉義報導〕最近春暖花開，嘉義地區有不少景點可欣賞黃花風鈴木的花朵綻放，其中朴子溪南岸嘉義縣太保市、六腳鄉段以高鐵橋為界，東邊為燦爛的黃花風鈴木大道，西邊則是有著翠綠新葉與白紫色花朵的苦楝樹綠色隧道，兩處花海相互輝映，吸引許多人尋幽訪勝。

綠色隧道與「黃金大道」吸引賞花客

朴子溪南堤太保田尾段的黃花風鈴木大道，兩旁茂密的黃金風鈴木約有一公里長，金黃色的風鈴木花海是全台知名的「黃金大道」，最近追花者絡繹於途，也聚集攤販販售水果玉米、小番茄等農產。

請繼續往下閱讀...

高鐵橋西邊有長逾兩公里、被譽為全台最長的苦楝樹綠色隧道，有別於黃花風鈴木的艷麗，在綠葉陪襯下的淡紫色苦楝花呈現不同風情，白紫相間，散發出淡淡清香，最近有遊客穿著禮服前來拍照留念，讚嘆美景詩情畫意。

除朴子溪岸，八掌溪畔也有許多黃花風鈴木盛開，嘉義市政府表示，黃花風鈴木在河堤邊盛開，妝點成為燦爛的黃金隧道，建議民眾把握約十多日的花期欣賞期間的限定美景，也可順道到市區咖啡館、美食小店、文化路夜市、檜意森活村、嘉義市美術館與蘭潭等熱門景點一遊，接著四月油桐花、五月藍花楹、六月阿勃勒等花開時節也將接續來到，邀請民眾前來欣賞。

穿著禮服民眾在苦楝樹綠色隧道拍美照。（記者蔡宗勳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法