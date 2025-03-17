玉井僅存合法「桃源茶室」 營運逾百年

茶室內有二排包廂，提供喝茶、喝酒、唱歌服務。（記者劉婉君攝）

2025/03/17 05:30

提供喝茶、喝酒、唱歌服務 有「服務牌」女侍30人剩18名

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市玉井區市區有間「桃源茶室」，為當地目前僅存的合法茶室，營運迄今已百年歷史，提供喝茶、喝酒、唱歌的服務，除了有老顧客上門消費，還有外地遊客慕名前往體驗。

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吸引外地遊客慕名前往體驗

桃源茶室為一層樓的平房，室內左右兩側各有一排包廂，中間種了一排綠色植栽，八十八歲的賴姓業者表示，店內有廿、卅間包廂，早期有合法「服務牌」的女性服務生有卅人，為客人泡茶及聊天解憂，一九五○、六○年代，每天都有一百多名客人，有時外面還會大排長龍等待，現在則剩下十八名服務生，每天仍會有十幾名的舊雨新知上門，也會有人看到網路訊息來拍照。

女性客人須與男性同行消費

賴姓業者指出，早期因玉井糖廠營運，員工人數眾多，以及曾文水庫興建，加上附近山區交通不便，晚上六時左右就沒有車子可以搭乘，居民沒有地方可以娛樂，許多人就會往茶室走，玉井曾有多達十多間的茶室和酒家，鄰近的楠西、左鎮、南化等地的民眾也會來。當時茶室都是塌塌米，上午就會有人來喝茶，營業到深夜一時，後來增加唱歌服務，喝茶以壼計算，因為等候的人多，一個小時就會趕人，喝酒及唱歌則是用人頭計算，目前一節二個小時六百元。

早期從上午營業到深夜一時

賴姓業者就出生於茶室後方的住家，他說，雖然現在的生意不如從前，但每天還是有客人上門，其中不乏二、三十歲的年輕人，因為現在酒駕捉得嚴，且茶室花費比較省，許多客人選擇在地消費就好。不過，店內不收自行前往的女性客人，如果隨男客人同行則不會拒絕，有時還會有夫妻一起來體驗傳統茶室的服務。

當地李姓居民回憶，約四十年前年少時，曾應朋友之邀前往桃源茶室喝茶，當時有女侍沏茶，大家一起喝茶、聊天，女服務生也會陪客人划拳，不過，女侍的年紀都偏大一些，早期還可以請那卡西到包廂裡表演，也有老婆跑到店裡找前往喝茶的老公回家。

桃源茶室是玉井區僅存的合法茶室。（記者劉婉君攝）

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