為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    玉井僅存合法「桃源茶室」 營運逾百年

    茶室內有二排包廂，提供喝茶、喝酒、唱歌服務。（記者劉婉君攝）

    茶室內有二排包廂，提供喝茶、喝酒、唱歌服務。（記者劉婉君攝）

    2025/03/17 05:30

    提供喝茶、喝酒、唱歌服務 有「服務牌」女侍30人剩18名

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南市玉井區市區有間「桃源茶室」，為當地目前僅存的合法茶室，營運迄今已百年歷史，提供喝茶、喝酒、唱歌的服務，除了有老顧客上門消費，還有外地遊客慕名前往體驗。

    吸引外地遊客慕名前往體驗

    桃源茶室為一層樓的平房，室內左右兩側各有一排包廂，中間種了一排綠色植栽，八十八歲的賴姓業者表示，店內有廿、卅間包廂，早期有合法「服務牌」的女性服務生有卅人，為客人泡茶及聊天解憂，一九五○、六○年代，每天都有一百多名客人，有時外面還會大排長龍等待，現在則剩下十八名服務生，每天仍會有十幾名的舊雨新知上門，也會有人看到網路訊息來拍照。

    女性客人須與男性同行消費

    賴姓業者指出，早期因玉井糖廠營運，員工人數眾多，以及曾文水庫興建，加上附近山區交通不便，晚上六時左右就沒有車子可以搭乘，居民沒有地方可以娛樂，許多人就會往茶室走，玉井曾有多達十多間的茶室和酒家，鄰近的楠西、左鎮、南化等地的民眾也會來。當時茶室都是塌塌米，上午就會有人來喝茶，營業到深夜一時，後來增加唱歌服務，喝茶以壼計算，因為等候的人多，一個小時就會趕人，喝酒及唱歌則是用人頭計算，目前一節二個小時六百元。

    早期從上午營業到深夜一時

    賴姓業者就出生於茶室後方的住家，他說，雖然現在的生意不如從前，但每天還是有客人上門，其中不乏二、三十歲的年輕人，因為現在酒駕捉得嚴，且茶室花費比較省，許多客人選擇在地消費就好。不過，店內不收自行前往的女性客人，如果隨男客人同行則不會拒絕，有時還會有夫妻一起來體驗傳統茶室的服務。

    當地李姓居民回憶，約四十年前年少時，曾應朋友之邀前往桃源茶室喝茶，當時有女侍沏茶，大家一起喝茶、聊天，女服務生也會陪客人划拳，不過，女侍的年紀都偏大一些，早期還可以請那卡西到包廂裡表演，也有老婆跑到店裡找前往喝茶的老公回家。

    桃源茶室是玉井區僅存的合法茶室。（記者劉婉君攝）

    桃源茶室是玉井區僅存的合法茶室。（記者劉婉君攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播