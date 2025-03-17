新中橫4路段 加強移動測速照相

南投縣警局信義警分局即日起於台廿一線新中橫公路，加強移動測速照相。（信義警分局提供）

2025/03/17 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕用路人小心了！南投縣警察局信義分局鑑於台廿一線新中橫公路交通事故頻傳，即日起於台廿一線八十七．五Ｋ、九十六．五Ｋ、九十九．三Ｋ及隆華國小前，加強雙向移動測速照相，提醒用路人行經新中橫公路依速限行駛，勿爭道競速及隨意超車，以免受罰或發生事故。

台廿一線新中橫公路是通往玉山國家公園塔塔加、信義鄉各旅遊景點及嘉義阿里山必經道路，惟信義警分局指出，今年迄今信義鄉共發生各類交通事故三十件，台廿一線即有十一件，時間多為上午十時至下午四時，肇事原因以未保持安全距離及違規超車較多，為防止發生車輛競速、超速等違規行為，警方即日起加強在上述四路段執行測速照相取締。

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警方指出，台廿一線新中橫公路速限五十公里，沿途已有多處固定測速照相桿，包括信義鄉豐丘路段等，可調整鏡頭雙向拍攝，移動測速照相則補固定測速照相桿不足，也採雙向拍攝，測速點前都有依規定設警告標誌，呼籲民眾行經新中橫公路務必遵守速限行駛，避免競速及超車等違規行為，除維護居民安寧，也保障自己及其他用路人安全。

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